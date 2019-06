Resultados en casa

OTERO CONDE | PONFERRADA

A pesar de la recomendación de la Deportiva de evitar las colas para retirar las entradas de cara al choque del sábado ante el FC Cartagena (no se liberan los abonos y la segunda entrada para socio a precio económico no se limita a 1.500 tíckets, sino hasta fin de existencias), en el primer día de despacho de localidades se formaron hileras mayores que en la semana del duelo ante el Cornellà. Esperas de más de dos horas y colas que en algún momento dieron más de media vuelta al perímetro de El Toralín fueron las notas del día de ayer. Se despacharon en esa primera jornadas 2.947 entradas, casi 500 más que el primer día de la semana del Cornellà.

Le sirven todos

No son más que números, pero los resultados de play off que ha obtenido la Deportiva en los partidos de play off jugados en las dos últimas décadas en casa le sirven al conjunto blanquiazul ante el FC Cartagena para superar la eliminatoria. Si en Cartagena se ilusionan con los cinco resultados de la Liga regular que le sirven para pasar y los tres con los que forzaría la prórroga, en Ponferrada se puede contestar con otros: todos los marcadores obtenidos en casa en esta Liga le bastan y sólo en dos ocasiones recibió dos goles, partidos que no obstante no perdió.

Desde la derrota 2-4 contra el San Sebastián de los Reyes en 1998 (marcador que ahora le eliminaría) y el 1-2 ante el Compostela B 15 días más tarde (hoy le condenaría a disputar la prórroga), todos los demás resultados de casa en fases de ascenso hasta esta campaña le valdrían al conjunto blanquiazul. Incluso las derrotas sumadas ante RSD Alcalá y Sant Andreu (más el partido de campeones y ascendidos contra el Granada CF de junio del 2010) fueron por 0-1, marcador que traído a esta semana también es compatible con el acceso a la final. Lo que es curioso es que a la Deportiva le ha ido mejor cuando ha salido exigida en la vuelta en casa que cuando ha regresado con un marcador positivo del duelo de ida. Los ejemplos del sufrimiento en la vuelta en casa tras marcadores positivos en la ida lejos de su estadio son RSD Alcalá, Sant Andreu o Mérida AD.

Como ya apuntamos la semana pasada, todas las eliminatorias de play off resueltas en El Toralín desde la pérdida del ascenso ante el Alicante CF de Granero en junio del 2008 han caído del lado berciano.

Temporada 1998-1999

Deportiva-Porriño Industrial 2-1

Deportiva-CD Leganés B 3-1

Deportiva-Real Titánico 3-1

Temporada 2004-2005

Deportiva-RSD Alcalá 0-1

Temporada 2005-2006

Deportiva-Univ. Las Palmas GCCF 3-2

Deportiva-Alicante CF 1-1

Temporada 2007-2008

Deportiva-Mérida AD 1-1

Deportiva-Alicante CF 1-0

Temporada 2008-2009

Deportiva-CP Ejido 3-1

Deportiva-Real Jaén 2-1

Temporada 2009-2010

Deportiva-Sant Andreu 0-1

Temporada 2011-2012

Deportiva-Real Jaén 2-0

Deportiva-Lucena CF 3-0

Deportiva-Tenerife 1-0

Temporada 2018-2019

Deportiva-UE Cornellà 2-0