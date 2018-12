Reto de alta exigencia para el Pajariel Bembibre frente al líder

JAVIER PÉREZ | BEMBIBRE

El Embutidos Pajariel Bembibre recibe hoy al líder de la competición, el Spar Citylift Girona. El equipo catalán tan solo ha perdido un encuentro que fue en La Seu ante el Cadí en la quinta jornada. Una racha de seis victorias seguidas, incluida la lograda frente al Perfumerías Avenida, que dicen bien a las claras el tipo de equipo que han formado ésta temporada Eric Suris.

Con dos artilleras como Hampton y Murphy, entre ambas aseguran una media de 32 puntos por encuentro, acompañadas por Colhado en la pintura, una ex de Bembibre como Rosó Buch en el perímetro y una inagotable veterana en la dirección como Laia Palau, hacen de su quinteto, uno de los más productivos de la liga. No olvidemos a Bea Sánchez, otra ex de Bembibre que cuaja buenos encuentros cumpliendo perfectamente su rol en la pintura.

A pesar de ese potencial que atesora el plantel catalán las bercianas buscarán sacar a relucir su mejor versión para intentar hacerles frente a lo largo de los 40 minutos del partido y buscar un resquicio con el que poder intentar hacerle daño. La victoria se presenta como una empresa complicada aunque para las locales serviría como rearme moral y el mejor regalo de Reyes después de unas jornadas en las que los resultados no les han acompañado.

Partido harto complicado para las de Pepe Vázquez, que si en defensa están centradas y activadas, en ataque sucumben en varios periodos de los partidos amén de en los instantes finales. Circunstancia esta que tratarán de solventar para tener alguna opciones de frenar a un rival que llega en plena racha y con un juego consistente en sus líneas. El partido se juega en el Bembibre Arena a las 20:30 horas y corresponde a la décimo segunda jornada de la Liga Femenina.