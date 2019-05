Un reto como un Everest para Piru

La dificultad no es obstáculo para este ciclista leonés. DL -

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

La bicicleta se ha convertido para Andrés Turienzo Llamazares ‘Piru’ en una compañera inseparable. Con ella ha logrado superar un buen número de retos, incluso uno que lo llevó a Dinamarca para reclamar en su día la viabilidad de Vestas, la factoría en la que trabajaba. Con miles de kilómetros por delante llegaba a su meta. También intentará hacerlo mañana martes 21 de mayo, en este caso para completar otro sueño, convertirse en uno de los pocos ciclistas capaces de entrar en el ‘Salón de la Fama’ del Everesting Challenge, o lo que es lo mismo, alcanzar una ascensión en cuanto a desnivel acumulado igual que la mítica cima localizada en el Himalaya, 8.848 metros.

Desde diciembre lleva preparando este reto que espera hacer realidad en un plazo máximo de 24 horas. «Soy consciente de la dificultad que entraña pero también que me he preparado para alcanzarlo. Van a ser muchas horas subido a la bici. Todo pasa porque las condiciones que van a rodear este intento no nos perjudiquen», apunta Piru que cifra en algo más de 20 horas el tiempo para alcanzar esos 8.848 metros de desnivel en los que deberá rodar nada menos que 221 kilómetros entre Lago de Sanabria y Laguna de los Peces en Zamora. «Cada subida con su consiguiente bajada por el mismo lugar será de 17 kilómetros con un desnivel aproximado de 700 metros. Por eso deberé acometerla hasta en 13 ocasiones para que ese objetivo sea una realidad», remarca el leonés.

Y para añadir más dificultad y como exige el reto Everesting Challenge, deberá hacerlo sin bajarse de la bicicleta, sin parar ni dormir. «Llevo mucho tiempo encima de una bicicleta y me he adaptado a ella aunque no poder bajarte en más de 20 horas (el límite máximo que se fija es de 24) va a resultar también exigente.

Eso sí, a este apasionado del ciclismo que a lo largo de su vida ha afrontado otros sueños como el Camino a Santiago desde Roncesvalles sin parar y en 35 horas, la Transpirenaica (que repetirá este año y para la que precisamente le vendrá como anillo al dedo la preparación que ha hecho en la Everesting Challenge) o los 2.500 kilómetros que recorría desde León hasta la sede de Vestas en Dinamarca para pedir que no se cerrara la factoría de Villadangos, no le asusta nada. «Voy a tener la ayuda en cuanto a logística de unos amigos que son los que me facilitarán el alimento y bebida así como la comunicación. El resto lo debo hacer yo», apunta. Además lo hará costeándose toda la iniciativa. «Le dedicaré cada una de las 13 ascensiones a las empresas y patrocinadores que han estado siempre conmigo en otros proyectos. Por eso quiero agradecérselo de esta manera».

En un primer momento Piru tenía previsto acometer esta iniciativa el 23 de mayo con salida a las ocho de la tarde aunque el cambio de la climatología le ha hecho adelantar el inicio del reto a este martes, a la misma hora de la tarde para poder cumplirlo el miércoles 23 antes de las 20.00 horas. «No va a ser en menos de 20 horas pero creo que sí podré acometerlo antes de que se cumplan las 24», precisa este ciclista leonés para el que la primera fase del proyecto Everesting Challenge va a ser la más dura. «En cierta medida porque serán las primeras horas. En ellas el cuerpo tendrá que someterse a una adaptación. También porque se hace de noche con la dificultad que ello entraña por la poca visibilidad y también las bajas temperaturas. Pero creo que ha sido la mejor elección el poder empezar por la tarde cuando el sol se retira. Así podré acabarlo todavía con la luz del día, cuando el cansancio sea mayor pero con la ilusión de haber hecho realidad un sueño que llevo tiempo planificando».

La Everesting Challenge nace precisamente de la mano de Andy van Berger hace ya unos años tras el primer intento de George Mallory (nieto del afamado montañero británico) que realizó diez vueltas al rededor del Mont Buang en Australia. Ese reto era recogido por el propio Van Bergen, propietario de Hells 500 que le daba forma con la marca Everesting. Un sello que tiene a un buen número de seguidores en todo el mundo y que en España, hasta el momento, sólo cuenta como apunta Piru con un ciclista registrado en ese ‘Salón de la Fama’ al que espera llegar el miércoles por la tarde este leonés. Sería el segundo en la península. «Para mí, lograrlo supondría un éxito enorme. Y más que nada el poder llevar a buen puerto este reto». Su presencia en el selecto Hells 500 y el maillot a rayas grises que se le concede a cada ciclista que lo consigue sería la constatación de que esos 8.848 metros de ascensión acumulados llevarían también su firma desde Lago de Sanabria a Laguna de los Peces.

«Desde diciembre me he preparado para ello y ahora ha llegado el momento de poder plasmarlo con mi compañera inseparable que es la bicicleta», apunta Andrés Turienzo Llamazares ‘Piru’ para el que este tipo de iniciativas suponen no sólo hacer realidad los sueños, «también el poder creer en algo y que eres capaz de conseguirlo». A las ocho de la tarde de este martes empezará a rodar rumbo a Laguna de los Peces en tierras zamoranas. Un día después espera celebrarlo entrando a formar parte del selecto proyecto Everesting Challenge. Y con la bandera de León como estandarte. Un hito más para un deportista para el que ciclismo es una forma de vida.