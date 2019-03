Con el reto de repetir la última actuación

El triunfo ante el Atlético B sitúa a la Deportiva a dos puntos de la zona play off. L. DE LA MATA -

Después de la desilusión general que provocó la derrota en Las Palmas de Gran Canaria y que se extendiesen entre la afición comentarios como «este año no hay play off», el triunfo y la imagen ofrecida contra el líder han vuelto a traer la ilusión al deportivismo. Pero falta pasar el gran examen, el cual se resiste cada quincena: ganar fuera de casa. Y las dos próximas salidas del equipo de Jon Pérez Bolo son de extraordinaria importancia. Se medirá a dos rivales directos; a los dos que le preceden inmediatamente en la clasificación.

Decía Larrea la semana pasada que había que ganar siete partidos, que ahora serían seis tras derrotar al Atlético B. Pero no es lo mismo que la Deportiva gane a Unionistas, Artístico Navalcarnero, Real Valladolid B, Ínter de Madrid/Boadilla, RC Celta B y Unión Adarve, que en la lista de triunfos Real Madrid Castilla, Cultural y Fuenlabrada sean los derrotados. Son oponentes es directos contra los que sumas, no suma el rival y está también en juego la opción de llevarse el golaverage particular para deshacer posibles empates a puntos.

Isi, uno de los más destacados del último encuentro, se refirió a la necesidad de repetir partidos como el del pasado sábado: «Tenemos que creer en nosotros. Se ha visto una mejoría con relación a Las Palmas. En casa sí que llevamos dos partidos muy buenos y es la dinámica a seguir. Tenemos que ser valientes, no conceder… Complicados son todos los campos. Quedan nueve finales. Vamos a Madrid con toda la buena dinámica y a jugar como hemos hecho en el último partido, siendo valientes, juntos, fiables y atreviéndonos a hacer cosas». Por su parte, Yuri también se expresaba en unos términos parecidos: «Hay que ir a por los tres puntos a Madrid y ser el equipo que somos en casa, peleando todos juntos».

La victoria contra el Atlético de Madrid B ha puesto a la Ponferradina a menos de una victoria de la zona de play off y a cuatro puntos del líder.

