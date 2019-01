Reto del Sprint hacia la élite

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

El ULE Sprint León luchará por recuperar un sitio entre la élite del atletismo femenino español. Lo hará desde el 11 de mayo cuando arranque la competición en Primera División en la que el club español parte como uno de los favoritos. Su condición de cabeza de serie junto al Bidezabal Durango, Valladolid-UVa y Atletismo Alcorcón así lo refrendan al igual que su segundo puesto en cuanto a la puntuación de sus atletas, con 30.168, sólo superado por el Bidezabal. Leonesas y vascas son las únicas que superan la barrera de los 30.000 puntos entre una nómina de candidatos a hacerse un hueco en la División de Honor en la que también figuran otros 12 protagonistas (Piélagos, Femenino Celta, Oviedo Atletismo, AD Sprint Madrid, Bahía Algeciras, CD Silla, SG Pontevedra, Lleida, Image FDR, UCAM Cartagena, Hinaco Monzón y Torrent).

De entre todos ellos sólo dos lograrán el billete a la máxima categoría del atletismo español por clubes en la que el ULE Sprint León ya ha militado en años pasados y que buscará nuevamente saborear tras una competición que incluye dos cuadrangulares y un octagonal final.

Si el año pasado las leonesas lucharon hasta el final por lograr el objetivo, en esta ocasión ese reto aparece también como una prioridad. Con un plantel joven y de calidad la llegada de atletas en la disciplina de fondo como Alejandra López de Castro y Miren Martínez ha servido para aumentar el potencial y las opciones para desde el primer momento poder marcar el paso en la competición.

Aunque todavía no conoce a sus rivales para afrontar la primera jornada de la competición, circunstancia que se producirá en las próximas semanas, el ULE Sprint León, como cabeza de serie, no tendrá que enfrentarse al Bidezabal, Valladolid y Alcorcón que cuentan también con el mismo rol. Piélagos, Celta y Oviedo son los potenciales rivales dentro del grupo B que completan las madrileñas del Sprint. El hecho de que uno de os condicionantes sea por cercanía puede situar a gallegas, cántabras o asturianas en el camino de club leonés. Lo mismo sucede con el grupo C del que debe salir otro de los rivales del ULE Sprint León siendo el Pontevedra el que tiene muchas papeletas ya que a nivel geográfico las catalanas del Lleida, las valencianas del Silla y las andaluzas del Algeciras se presentan con menor posibilidades. Y para completar la primera entrega el Image FDR burgalés, UCAM Cartagena, Hinaco Monzón y Torrent como potenciales rivales para completar el cuadrangular de la primera entrega liguera en la que las leonesas pueden ejercer de anfitrionas aunque la falta de una instalación con los requisitos necesarios puede hacerle viajar a Valladolid o Burgos.