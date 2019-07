El retorno de Serena Williams en Wimbledon

"Aquí estoy. Jugando para todos los que no lo creían hace un mes", decía Serena Williams sobre la final que este sábado jugará contra Simona Halep, la undécima en Wimbledon, donde debutó hace 21 años y ganó su primer título en el 2002 ante su hermana mayor Venus.

La exnúmero 1 mundial busca el octavo título sobre la hierba, aún superada por Martina Navratilova con nueve platos dorados en su vitrina, y quizás más obsesivo, el 24 Grand Slam con el que igualaría a la australiana Margareth Court que logró esa proeza entre los años 60 y 70.

Serena Williams asegura que no está obsesionada por ese récord. "No se trata de 24 o 23 o 25. Lo que quiero es salir a la pista y dar lo mejor de mi. No importa lo que pase, siempre tendré una gran carrera", comentaba ante la cita. Desde que ganó su último Grand Slam en Australia en el 2017, Serena Williams ha tenido dos oportunidades para batir el récord de Court.

"ME HAS ROBADO"

En Wimbledon del año pasado, a los 10 meses después de haber tenido a su hija Olympia, aún en baja forma física, se lo impidió Angelique Kerber y en septiembre, en el Abierto de Estados Unidos, fue Naomi Osaka quien le cerró el paso en una agria final, donde la estadounidense perdió los papeles por la derrota. Serena explotó cuando fue sancionada por recibir consejos de su entrenador Patrick Moratoglou desde el palco. Le costó un punto y estalló contra el árbitro portugués Ramos. "Yo no hago trampas para ganar. Me has robado y me debes una disculpa, nunca he hecho trampas en mi vida, tengo una hija. Eres un ladrón y un mentiroso", le soltó enfurecida.

Moratoglou admitió haber dado los consejos, pero Serena Williams nunca se disculpó por haber arruinado la victoria de Osaka. Diez meses después de esa bronca que parece olvidada totalmente por la tenista estadounidense, hoy (14.00 horas, Vamos), Serena Williams tendrá su tercera oportunidad de ganar el ansiado 24 Grand Slam. "Estar en esas dos finales el año pasado fue increíble. Ahora estoy más tranquila. Siento que tengo cosas que perder, pero en realidad tampoco tengo nada que perder. Tengo muchas ganas de jugar porque hace un mes no podía pensar que estaría aquí. Estoy muy feliz de estar de vuelta", decía con orgullo Serena y con su hija Olympia, de dos años, correteando por la guardería de Wimbledon.

CUENTAS PENDIENTES

En la final le espera Simona Halep, a la que la estadounidense ha vencido en nueve ocasiones de las diez que se han enfrentado. La tenista rumana solo le ganó en las Finales de la WTA en el 2014, pero también tiene pendientes algunas cuentas. "Me ha ganado muchas veces, pero los partidos han estado muy igualados", decía.

El único disputado en Wimbledon en el 2011, Halep forzó los tres sets (3-6, 6-1, 6-2). Ahora la rumana asegura sentirse "más fuerte y estar jugando mejor sobre hierba". Campeona del Roland Garros el año pasado jugará su quinta final de Grand Slam y la primera en Wimbledon.