Ríos reina en la fase de ascenso

OTERO CONDE | PONFERRADA

Es el gran protagonista de lo que va de play off de ascenso. José Antonio Ríos Reina llegó a la Deportiva en enero del 2017 y vive su mejor momento de juego y de confianza en este período. Además, se ha convertido en uno de los líderes del vestuario y su garra la está contagiando a todo el equipo.

El segundo capitán de la formación blanquiazul ha participado en los cinco goles que ha marcado la Ponferradina en el play off: asistencias en los tres tantos al Cornellà, gol del empate ante el FC Cartagena e inicio de la jugada del 1-2 en Cartagonova. Ayer hablaba sobre eso y sobre la eliminatoria al término de una sesión de entrenamiento que no arrojó novedades: «Vinimos muy contentos en el viaje, pero una vez aquí tenemos que centrarnos en que quedan 90 minutos y ellos pueden hacer el sábado lo mismo que nosotros hicimos allí. En fútbol puede pasar de todo y este año lo hemos visto en la Champions (Real Madrid-Ajax). El 1-2 es un resultado magnífico, pero el sábado tenemos que jugar como si fuera el primer partido y no pensar en el resultado. Si hacemos nuestro juego, les pondremos las cosas muy difíciles. Trabajo al 100% para ayudar a conseguir el objetivo y no quiero que se nos escape. Nos están saliendo las jugadas de estrategia que llevamos ensayando todo el año y tenemos que aprovecharlo».

El sevillano se refirió por último a las críticas albinegras a la actuación arbitral en el choque de ida: «El arbitraje rozó la perfección. Si vas pasado de vueltas, te mereces lo que te pase».

En el día de ayer se volvieron a formar colas en El Toralín, aunque menores a las del primer día. Al cierre de la oficinas se habían despachado —no vendido— 5.582 localidades, 1.437 más que en la semana del Cornellà. Hoy, tercer día para retirar tíckets con el mismo horario de los días anteriores. En el día de ayer se agotaron los asientos de la grada de Fondo Norte.

Lo previsto

Salvo que el Comité de Apelación diga lo contrario en las próximas horas (se han presentado recursos), el FC Cartagena tendrá dos ausencias por sanción en El Toralín. La Jueza de Competición sancionó ayer con tres partidos a Elady Zorrilla tanto por su expulsión como por el codazo que lanzó después y que el colegiado reflejó en el acta. También sancionó con un partido al defensa Josua Mejías, que vio ante la Deportiva la tercera cartulina amarilla del play off, número que supone un partido de sanción por acumulación en la fase de ascenso. A ellos dos se suma Antonio López. El jugador se retiró lesionado del partido del pasado domingo y ayer se confirmaron los peores presagios. Sufre una rotura fibrilar de grado II en el bíceps femoral izquierdo y la recuperación estimada oscila entre cuatro y seis semanas.

Play off de ascenso a Primera División:

Deportivo, 4- Málaga, 2

Mallorca-Albacete, hoy a las 21.00 horas