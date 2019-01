Los rivales, con cinco defensas

OTERO CONDE | PONFERRADA

Los rivales se estudian y parece que últimamente los que se enfrentan a la Deportiva lo tienen claro. Los tres últimos oponentes del conjunto blanquiazul han tenido un punto en común: todos han jugado con cinco defensas. Y la Ponferradina no ha sido capaz de ganar a ninguno de ellos. Aunque a diferencia de los dos choques precedentes, en Guijuelo creó ocasiones y fue acreedora a un mayor botín. En menos de diez minutos, ya superado el ecuador del primer acto, la formación blanquiazul marcó un gol y mandó tres balones a los postes. En el total del partido remató 17 veces a puerta, nueve entre los tres palos. Y a un Guijuelo que sólo había encajado tres goles en casa en el resto de encuentros, la Deportiva le hizo dos y pudo lograr muchos más. El problema, otro gol a balón parado, el 2-1, y un desajuste defensivo, el 1-0, hicieron al cuadro de Bolo tener que remar dos veces contracorriente.

Habrá que ver si lo de los cinco defensas, para tapar las bandas y juntar jugadores por dentro para que la Deportiva no encuentre líneas de pase se va a seguir repitiendo en los rivales en las próximas semanas. Fabril, San Sebastián de los Reyes, Coruxo y Rápido de Bouzas serán los del próximo mes.

Vuelta, error y mensaje

Gianfranco Gazzaniga fue protagonista en Guijuelo por varios motivos. Desde su lesión el 18 de noviembre ante la Cultural no había vuelto a jugar. En el duelo ante el CF Salmantino volví a una convocatoria y el pasado sábado lo hacía al equipo inicial. Y de no ser por el error del segundo gol, que se metió en propia meta, aunque el árbitro se lo adjudicó a Luque, posiblemente hubiera sido el mejor del partido. En la segunda parte, cuando el Guijuelo igualó el dominio, Gazzaniga resultó salvador en varias acciones, igual que Jon García. El arquero asumió su error en las redes sociales publicando este mensaje: «Contento por el partido del equipo después de cada bache, fue a más, y ayer fue el partido de inflación para tirar para arriba todos juntos. Y un centímetro de error en mi puesto se nota, pero me encanta tener la capacidad de superación y querer mejorar».

En Guijuelo la Deportiva formó con un 4-1-4-1 con todos los centrales en el campo, aunque Jon jugó de lateral derecho. Ante el Fabril ya coincidieron los tres en el terreno de juego.