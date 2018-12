River y Boca levantan pasiones

carlos mateo | madrid

Los jugadores del River Plate y del Boca Juniors se medirán en el estadio Santiago Bernabéu para decidir quién es el campeón de la Copa Libertadores mientras que en las gradas, frente a frente, estarán dos de las aficiones más pasionales que se conocen en el fútbol mundial.

El amor por los colores de los hinchas de uno y otro equipo supera en ocasiones aquello que muchos entienden como lógico. Lo explica Nicolas Mattera, miembro de la comisión directiva de la peña de Boca Juniors en Madrid, antes del histórico duelo que se disputará en la capital de España. «Conozco gente que directamente se ha divorciado por el Boca Juniors. Era ‘o el Boca o yo’ y terminó siendo el Boca, es algo que no se puede parar. Pero hay miles de historias. Ahora en la peña estamos recibiendo cerca de trescientas o cuatrocientas consultas al día de gente de Argentina y hay algunos, literal, que nos ofrecían su coche a cambio del vuelo y la entrada a la cancha», afirma.

«Hay también muchísima gente que ha dejado su trabajo. Dijeron que no se lo perdían, no les dieron el día libre y se fueron dejándoles que decidieran qué hacer con ellos. Y así muchas historias. Se están dando situaciones de gente que se ha dejado todos sus ahorros para comprar el pasaje y pide que les dejen dormir en la terraza de cualquier casa sin tener cómo volver», relata. Son esfuerzos que los hinchas están dispuestos llevar a cabo en otras muchas situaciones, no solo en esta tan trascendente.

Mattera, sin ir más lejos, no dudó en hacer un paréntesis en sus vacaciones estivales para acompañar a los suyos en un torneo de verano.