El Rodríguez Cleba quiere defender la primera plaza ante el Magope

S. C. A. | León

El Rodríguez Cleba tendrá que pegarse el madrugón para defender el primer puesto de la División de Honor Plata (12.30 horas), al que llegó tras tres triunfos seguidos, el último frente al Gijón. Las leonesas deberán mantener las mismas prestaciones en la pista de un Magope Seis do Nadal que, a priori, está varios peldaños por debajo del conjunto entrenado por Guillermo Tarrazo.

La ventaja respecto al segundo clasificado, el Oviedo, es de tan solo un punto, dos en relación al Tejina Tenerife, aunque las insulares tienen un partido menos.

Para alcanzar el play off de ascenso a final de curso, el Cleba no puede tropezar ante un rival de la parte baja, que únicamente ha ganado cuatro compromisos esta campaña, todos en territorio gallego. Eso sí, no pueden confiase porque en la cancha del Magope ya han pinchado esta temporada el Valladolid y el Rodavigo, dos equipos potentes de la categoría.

Además, el encuentro se disputa a las doce y media de la mañana, una hora atípica para las leonesas, que deberán aclimatarse lo antes posible si no quieren volver de vacío del desplazamiento a Galicia.