Rubi: "Esto es la vida, a veces uno decide tomar otros caminos"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' expresó este miércoles su agradecimiento al Espanyol, su anterior club, "por todo el cariño" que le ha mostrado y dijo que le hubiera gustado "salir de una forma distinta" de la entidad blanquiazul. "Del Espanyol me gustaría despedirme verbalmente y darle las gracias por todo el cariño mostrado. Hemos pasado una temporada estupenda y es cierto que me hubiera gustado salir de otra forma, pues ha parecido que era un poco conflictiva y en ningún momento ha habido esa intención", aseveró en su presentación como nuevo técnico del Betis.

El técnico barcelonés, que se ha comprometido con el Betis por tres temporadas tras su desvinculación del Espanyol previo pago de 900.000 euros, destacó que tiene "un cariño especial por la plantilla" del equipo barcelonés. "Esto es la vida. Es legítimo que cada uno pueda escoger su camino, como hacen también los clubs cuando destituyen a técnicos", dijo.

ENTRAR EN EUROPA

"Yo he querido escoger este camino y el tiempo dirá, pero creo que es una decisión muy buena para el futuro", afirmó el entrenador de Vilasar de Mar. "En la vida hay que ser agradecidos y a veces uno decide tomar otros caminos, aunque no por eso deja de respetar y querer a su anterior club", insistió. Rubi asume en Sevilla "un reto fantástico" con responsabilidad y sin miedo. "El objetivo es estar peleando por entrar en Europa sí o sí", apuntó.

🍍🍍🍍



A muerte con nuestro entrenador. pic.twitter.com/EiG1R0NCTe — Real Betis Balompié (@RealBetis) 12 de junio de 2019

También se refirió, a preguntas de los periodistas, a la trama de amaños de partidos destapada por la operación 'Oikos' y negó que, según lo que él pudo vivir y conocer como técnico del Huesca en la campaña 2017-18, hubiera habido un supuesto pacto para que su equipo, entonces ya ascendido a Primera, se dejara ganar ante el Nàstic.

"Es muy triste que se tenga que estar hablando de estas cosas. Además, nos preparan muy bien para no entrar en ello, somos profesionales y nos debemos a los aficionados, a los que no se les puede engañar. El cuerpo técnico preparó al máximo ese partido porque nos jugábamos quedar campeones de liga (en Segunda), no pudo ser, y es una espinita que tengo clavada desde entonces", recalcó.