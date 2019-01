Sagan estrena el palmarés del 2019 ante Luisle Sánchez

El tricampeón del mundo Peter Sagan superó este jueves a los exganadores de la ronda australiana Luisle Sánchez y Daryl Impey en el esprint que decidió la tercera etapa del Tour Down Under entre Lobethal y Uraidla en la primera carrera del circuito World Tour que agrupa a las principales pruebas del calendario mundial ciclista.

🏁@petosagan takes the win in Uraidla!! ... Just! #TourDownUnder pic.twitter.com/gQFboXOZUu