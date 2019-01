Los Saints eliminan a Eagles, campeones Super Bowl, y jugarán final NFC

Los Saints de Nueva Orleans remontaron una desventaja de 14 puntos y vencieron 20-14 a los Eagles de Filadelfia en la Serie Divisional de la Conferencia Nacional (NFC) de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

La victoria permite a los Saints volver a la final de la NFC que disputarán el próximo domingo ante los Rams de Los Angeles, que ganaron por 30-22 a los Cowboys de Dallas, en el primer partido de la serie que se disputó el sábado.

Los Saints, que tuvieron al mariscal de campo Drew Brees y al receptor abierto Michael Thomas como las grandes figuras de su ofensiva, acabaron con la presencia de los Eagles en los playoffs, donde defendían el título de campeones del pasado Super Bowl LII.

Kamara, Ingram and Thomas combined for 339 all-purpose yards in today's win over the Eagles! #HomeInTheDome pic.twitter.com/4PFtFhJxkT