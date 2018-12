Samaranch: 'Si alguien ve los e-sports cerca de los JJOO, se equivoca'

El Movimiento Olímpico mantendrá los contactos con la industria de los juegos electrónicos, porque es consciente de su popularidad entre los jóvenes, pero "si alguien piensa" que su encaje en el olimpismo está cerca "se equivoca, porque está bastante lejos todavía".

El vicepresidente primero del COI, el español Juan Antonio Samaranch, dijo a la agencia Efe que este organismo "quiere hacer seres humanos más completos a través de la educación física y el deporte", y no incitando "a que la gente se quede en el sofá".

Después de las reuniones de la Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional en Tokio y de la cumbre olímpica de la semana pasada en Lausana (Suiza), donde se trataron los e-sports, Samaranch repasó la actualidad del mundo olímpico.

La cumbre olímpica estudió la relación de los deportes electrónicos con el mundo olímpico y acordó que, mientras el olimpismo promueve valores, los e-sports son básicamente un asunto comercial. Con todo el respeto, pero así es. Cada juego pertenece a la compañía que lo ha creado y es la que pone las reglas. Me parece estupendo. Pero es muy difícil encontrar un interlocutor con el que progresar, es un mundo muy fragmentado. Los dueños de los juegos son muy competitivos entre ellos. Pero lo mas importante es que si algún día contemplamos algo así, tienen que estar en línea con nuestros valores. Si los juegos son violentos, quedan descartados. Y lo son el 95 %.

En algún caso son equiparables los jugadores electrónicos con los deportistas? Los profesionales de estos deportes pueden equipararse con los aletas porque entrenan física y mentalmente, porque lo viven, pero los que admiran a LeBron James cuando salen del trabajo se van a la calle y botan un balón. Los que siguen los e-sports se sientan en un sofá y le dan a un mando con el dedo. El olimpismo quiere hacer seres humanos más completos a través de la educación física y el deporte. Si incitamos a que la gente se quede en el sofá, mal vamos. Vamos a mantener las comunicaciones abiertas, pero de momento, calma. Si alguien piensa que esto es algo que está cerca, se equivoca. Esto está bastante

lejos todavía.

La cumbre también dio un toque de atención por el exceso de competiciones deportivas en un calendario cada vez más saturado. A quién apuntan? Hay que poner un cierto orden. El año que viene hay unos Juegos Urbanos en Los Ángeles y unos Juegos de Playa en San Diego con dos meses de diferencia. Por lo menos cinco pruebas son las mismas. Compites por las ciudades, por los patrocinadores, por los atletas. No puede ser. Hay que poner orden. Lo que esté bajo nuestra organización, los comités nacionales y las federaciones internacionales, tienen que hablar más y ponerse de acuerdo. La cumbre ha sido muy importante para eso.

Está definitivamente cerrado el problema de la participación en España de los deportistas de Kosovo? El Gobierno español reconoce con todo su derecho y toda su razón a los países que considera adecuado y bastante difíciles son los equilibrios que tendrá que hacer. Nosotros no tenemos derecho a opinar. Si se ha interpretado que en algún momento hemos dicho algo sobre esto, es que se nos ha interpretado mal. En todas las cartas dejamos claro que nosotros no interferimos en nada. Dicho esto, sí que pedimos a todos los países que forman parte del Movimiento Olímpico que respeten el derecho de los atletas a participar en las pruebas internacionales con el nombre de su país, la bandera de su país y el himno de su país. Esto ya nos ha dicho el Gobierno que está de acuerdo.

Se pasa página entonces? Con satisfacción puedo decir que creo que este episodio está pasado. España siempre ha sido una fuente de soluciones en el Movimiento Olímpico. Rara vez de problemas.

Los inspectores de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) están hoy en Moscú para inspeccionar a la agencia rusa (RUSADA). Rusia está cerca de su plena rehabilitación? Estamos a la espera de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) considere que se cumplen las condiciones que impuso al laboratorio ruso. Una de ellas es clave: el acceso a los datos de controles de una serie de años. Se levantó la sanción al laboratorio, siempre que a final de este año se dispusiera de esos datos. Espero y deseo y rezo para que podamos dejar atrás este tema. Rusia ha hecho muchos esfuerzos.

En 2019 habrá cambio de presidencia en la AMA. A los gobiernos les toca asumir el mando. Los gobiernos y el Movimiento Olímpico nos podemos tirar los trastos a la cabeza pero el objetivo es el mismo: no pasar ni una. Yo no puedo acusar a ningún gobierno de ser ligero con el dopaje pero tampoco acepto que se nos acuse a nosotros, porque nada más lejos de la realidad. Es el problema principal que tenemos delante y hay que ir a por ello con todo. Si no mantenemos la limpieza en el deporte, esto se desmonta.

Con los Juegos de Tokio 2020 a menos de veinte meses, todas las noticias que llegan sobre la organización parecen muy optimistas. Tokio es quizá el caso donde las preparaciones 18 meses antes de los Juegos estarán más avanzadas. No vemos ninguna sombra en estos momentos para la celebración de unos Juegos extraordinarios. Las instalaciones están muy avanzadas y los que equipos de trabajo, desarrolladísimos, dentro de lo caro que es todo allí.

Se seguirá recortando gastos, como se ha hecho en los últimos meses? Los Juegos van a generar creo que unos 5.400 millones dólares. Es lo que van a ingresar entre el dinero del COI, las entradas y los patrocinadores. Y deberían costar 5.100, por lo tanto esperamos un superávit importante. Van a ser unos juegos fantásticos que se han aprovechado de la agenda 2020 y la nueva norma olímpica para reducir costes. Pensamos todo el día en cómo hacer todo más eficiente.

Ese modelo de ahorro perdurará en el tiempo? Es un modelo del que no nos vamos a separar en muchísimo tiempo. Aunque un territorio tenga el dinero no tiene sentido gastar en cosas que no tengan su legado y justificación.

Pero el argumento no parece calar, porque son varias las ciudades que se han retirado de la próxima elección, la de los Juegos de invierno de 2026. Solo quedan Milán y Estocolmo. Hay una percepción todavía en Occidente de que los Juegos Olímpicos son una extravagancia que pagan los ciudadanos a través de sus impuestos y eso ya no es así para nada. Lo que pagamos nosotros desde el COI (a París 2024 le pagaremos cerca de 1.500 millones de dólares), más las entradas, los patrocinios... todo ese ingreso que no tendría una ciudad sin Juegos sirve para pagar de sobra todos los gastos directos: sueldos, transporte, obras, instalaciones temporales entran ahí), eso está equilibrado desde hace muchos años.

Eso pasa por aprovechar solo las instalaciones ya existentes? El proyecto de Estocolmo va a hacer el bob en Letonia y para el trampolín se van a 300 kilómetros. En cambio, en fondo y biatlón necesitan una instalación y la van a construir porque tienen muchísima afición.

La federación de boxeo (AIBA) ha recibido una serie de sanciones severas por sus irregularidades. Corren los boxeadores algún riesgo de no estar en los Juegos de Tokio? Ninguno, porque una de las máximas que tenemos es que si tenemos que mantener el orden con unos castigos, que estos no se extiendan a los deportistas que no tienen culpa de nada. Se ha creado una comisión para estudiar qué medidas se tienen que tomar en relación con la federación y para la sesión de junio tomaremos las medidas pertinentes, pero los atletas estarán en Tokio.

Qué debe hacer la federación para volver al seno de la familia olímpica en plenas condiciones? La federación tiene que ordenarse, hacer que sus estatutos y sus prácticas recojan, ya no la carta olímpica, sino cuatro normas de sentido común sobre la buena gobernabilidad, sobre conflictos de intereses. Cuando le pasa algo a la federación de boxeo, todos tenemos una sombra de sospecha sobre nuestra honestidad. Tiene que recuperar la pureza de las competiciones y la honorabilidad de los dirigentes, por encima de toda duda. En estos momentos el presidente (Gafur Rakhimov) está con acusaciones muy graves en listas de Estados Unidos que hace que sea más difícil trabajar.

Pero acaba de ser elegido para ese cargo. Nosotros no queremos meternos donde no nos compete, pero en el momento en que una federación del sistema olímpico no cumple con las normas adecuadas de gobernabilidad, transparencia y 'fair play', tenemos que tomar medidas. Ni ponemos ni quitamos candidatos, pero dentro de nuestra capacidad de actuar tomamos la medidas.