Un Sanse intratable en casa ante una Cultural irregular

pablo rioja | león

Hubo un tiempo en que la Cultural ‘según Víctor Cea’ llegó a convertirse en uno de los mejores visitantes de la Liga. Cuatro victorias, tres empates y una sola derrota sirvieron para que los leoneses recuperaran parte del terreno perdido en el Reino, donde las cosas no salían tan bien. Pero aquella racha suena ya demasiado pretérita y la realidad hoy es que los de José Manuel Aira no ganan lejos de su estadio desde el pasado 3 de marzo, cuando se impusieron 0-1 al Navalcarnero. Desde entonces acumulan dos empates y dos derrotas, o lo que es lo mismo, dos puntos de doce posibles. Dato que explica, en parte, la situación actual de un equipo que necesitará casi un milagro para meterse en los puestos de play off. No depende de sí mismo. Ni siquiera le sirve con ganarlo todo. O fallan Ponferradina, Atlético de Madrid y Real Madrid Castilla o el sueño de regresar a Segunda por la vía rápida se acabó.

Pero más allá de factores externos, los culturalistas se verán obligados a romper una pésima racha a domicilio justo en uno de los campos más complicados del grupo. Y es que el San Sebastián de los Reyes —domingo, a las 18.00 horas— ha logrado ocho triunfos y cinco empates en la Matapiñonera esta temporada y solo cinco conjuntos fueron capaces conquistarlo. Los últimos en hacerlo, Las Palmas Atlético en la jornada 33. No parece, a priori, el mejor escenario para aferrarse a un clavo ardiendo. El césped artificial tampoco ayudará a los leoneses y el hecho de que los madrileños ya no se jueguen nada, tampoco.

Aunque mientras las matemáticas no digan lo contrario, la Cultural cree en sus opciones. Ese es el mensaje de puertas para afuera. Aira ha sabido aislar a los suyos para que solo piensen en conseguir una victoria que alimente la esperanza. Confían en llegar vivos a la última jornada. Ahora mismo no importan los problemas internos ni los rumores que colocan a varios jugadores fuera del club. El más sonado, el de Señé, al que casi todos colocan en el Málaga. El catalán ha desaparecido de las convocatorias y pocos esperan ya que dé su mejor nivel.

Las cuentan de los leoneses pasan por ganar y esperar que bercianos y filiales de Real Madrid y Atlético no sumen tres puntos. Con que uno de los tres tropiece —si la Cultural vence— los de Aira se plantarán en la última jornada con opciones. La Ponferradina recibe al Fuenlabrada, que todavía no tiene asegurada la primera plaza. El Atlético de Madrid, por su parte, juega en Pontevedra, que aún mantiene la esperanza de entrar entre los cuatro primeros. Sus opciones son todavía más escasas que las de los culturalistas, pero las exprimirán al máximo. El tercero en discordia, el Castilla, se mide al Rápido de Bouzas, que necesita los tres puntos para no ser equipo de Tercera División. Se avecina un domingo de transistores donde habrá esperanza o bofetada de realidad.