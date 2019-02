Satisfechos con el mercado

álex estébanez | ponferrada

Tras el cierre del mercado invernal, en el que la Deportiva se ha reforzado con cinco caras nuevas (Kaxe, Manu García, Carlos Bravo, Guille Donoso y Larrea) más la incorporación al primer equipo de Bolaños y Yorgan, Jon Pérez Bolo analizó ayer los movimientos con la vista puesta en la segunda vuelta de la competición liguera.

A juicio del técnico deportivista, «hemos hecho un buen trabajo reforzando la plantilla donde pensábamos que había que hacerlo. Los nuevos se están adaptando rápido al equipo y son jugadores de calidad. Esperemos que se cumplan las expectativas y todos tenemos ganas de que llegue ya el domingo para volver a ganar».

Bolo también valoró los cambios en el resto de equipos de la competición, con refuerzos de todo tipo para encarar la fase definitiva del campeonato: «Ya estamos viendo que el inicio de la segunda vuelta está siendo complicado», aseguró el bilbaíno.

Centrado ya en su equipo y en el partido de mañana ante el colista del grupo I, un Fabril que está a once puntos de la salvación, el preparador blanquiazul es consciente de que la Deportiva necesita volver ya a sumar tres puntos para no perder comba con los de arriba: «Urge ganar. Las prisas no son buenas, pero sabemos lo que hay y tenemos que ganar para seguir arriba, porque el resto de equipos también lo están haciendo».

Eso sí, Bolo afronta esta urgencia desde la tranquilidad: «No debemos caer en la ansiedad. Tenemos que estar tranquilos, sabiendo que el partido es largo y vamos a tener oportunidades. Tenemos que ganar, pero espero que no se repita el nerviosismo del día del Salamanca, porque eso no es beneficioso para nosotros».

Último entrenamiento

El equipo realizará hoy la última sesión de trabajo antes del partido contra el Fabril, previsiblemente con la nieve como compañera. Bolo confía en poder contar con Dani Pichín y Yuri, pero es más cauto con Guille Donoso: «Está en la última fase de recuperación y mañana (por hoy) valoraremos, pero con el mínimo riesgo para que no haya recaídas».

El técnico también envió un mensaje de confianza al guardameta Gianfranco Gazzaniga tras el fallo que propició el segundo gol del Guijuelo la semana pasada. Bolo aseguró que «tengo plena confianza en los tres porteros de la plantilla. Tomamos la decisión de que Gianfranco jugara en Guijuelo y nunca voy a quitar a un jugador porque tenga un fallo. Lo quitaré cuando falle y no lo vuelva a intentar, pero ese no es el caso. Gianfranco tiene mucha personalidad y el otro día lo demostró en la segunda parte con buenas intervenciones. Es verdad que a veces arriesga mucho, pero es que eso es lo que le pedimos, que salga y que mande en el área».

Así las cosas, parece claro que ante el Fabril jugarán Gianfranco y diez más.