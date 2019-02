Saúl viste su éxito de plata y Marta de bronce

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Saúl Ordóñez y Marta García vistieron su actuación en el Nacional de atletismo en pista con un puesto en el podio. El berciano además con la guinda del billete para el Europeo de Glasgow. Y todo en un campeonato en el que el atletismo leonés se erigió en protagonista con varias actuaciones notorias que lideraron Saúl en el 1.500 y su compañera de entrenamientos Marta en la misma distancia.

Saúl, que para Antequera había decidido inscribirse en el 1.500 en lugar de una distancia en la que lleva brillando en los últimos años como el 800, dejaba patente su calidad con dos puestas en escena notables. La primera en una semifinal que siempre controló y en la que se dejaba ir en la recta final sabedor de que su tercer puesto le iba a proporcionar el salvoconducto para la final. Ya en la batalla por las medallas el de Salentinos no defraudaba. Ante rivales de la talla de Kevin López, Fontes y Jesús Gómez, el pupilo de Uriel del Reguero se situaba en los puestos delanteros tras un Santiago Vivanco que iba a marcar el ritmo en las vueltas iniciales. También respondía con solvencia al cambio de ritmo de Gómez y López para afrontar la última vuelta con todas las opciones. El ataque de Gómez desde lejos no le impidió irse a por él aunque al final no pudo ‘cazarlo’. Eso sí, en el mano a mano ante Kevin, Saúl salía victorioso para colgarse la medalla de plata demostrando su condición de referente no sólo en el medio fondo, también en el fondo atlético. Y de paso asegurarse, con la mínima que ya tenía en su poder, el billete para el Europeo en pista cubierta de Glasgow. Su tiempo en Antequera fue de 3:42.29.

DEBUT SOBRESALIENTE

En la misma distancia también lograba situar al atletismo leonés en un lugar de honor Marta García. Lo hacía precisamente en la misma distancia, el 1.500. Y con dos carreras más que brillantes. En la primera con el triunfo en su semifinal con una marca de 4:34.55. Con ese aliciente Marta se presentaba en la gran final. Y dispuesta no sólo a luchar por el podio, también por el peldaño más elevado. En su debut en un Nacional absoluto la leonesa era consciente que tenía posibilidades de poder colgarse una presea. Y fue decidida a por ella. Después de aguantar el codo a codo con las dos grandes favoritas, acabó pagando el esfuerzo tras el cambio de ritmo de Carretero, a la postre ganadora, a falta de 600 metros, siendo también superada por Pereira, para concluir con un tiempo de 4:30.22, muy lejos de su mejor registro personal que había firmado hace tan solo unos días en el encuentro de Madrid con 4:18.47.

En el 3.000 femenino Blanca Fernández también tuvo hasta casi el final la opción de un lugar en el cuadro de honor. A pesar de contar con pocas semanas de preparación debido a una lesión, la pupila de Villacorta dejaba patente su calidad en una carrera en la que su compañera de entrenamientos, Cristina Espejo, se llevaba la gloria. Blanca siempre estuvo en un lugar destacado primero a la estela de Celia Antón y posteriormente de Maitane Melero. Con ella pensaba jugarse el bronce aunque el final el desgaste de las últimas vueltas se lo impedía, pero no firmar un papel más que notorio con el quinto lugar en la meta. Y eso que se dejó ir ya que podía haber sido cuarta.

En el lanzamiento de peso Daniel Pardo no tuvo su día y a pesar de que por calidad y sensaciones se presentaba en el Nacional con opciones de al menos optar por el bronce tenía que conformarse con la quinta posición final con un mejor lanzamiento de 17,86, una distancia que ya ha superado por mucho esta temporada.

En féminas Mónica Borraz concluía en octava posición alcanzando una marca de 12,54. En 60 metros María Cisneros superaba las eliminatorias aunque quedaba eliminada en las semifinales mientras que en 200 Clara Llamazares y Alejandro Lozano no podía acceder a las semifinales del 200.