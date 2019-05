La SD Ponferradina nunca camina sola

F. RODRÍGUEZ | CORNELLÀ

Que se vean camisetas blanquiazules en cualquier campo de España cuando juega allí la Deportiva está dejando de ser noticia, pero siempre cabe el reconocimiento para una afición que, año tras año, sigue apoyando a su equipo allá por donde va. Y ahora toca la fase de ascenso a Segunda División. Por supuesto, en el Nou Municipal de Cornellà no faltaron aficionados deportivistas que no quisieron perderse el debut de su equipo en el play off de ascenso, que pueda devolver a su equipo al fútbol profesional.

Los cánticos de los bercianos superaron por momentos a los de la hinchada local. Los seguidores blanquiazules arroparon a su equipo en Cornellà. No se perdió la cita de la SD Ponferradina en su camino a Segunda División el berciano Luis del Olmo, que acompañó a José Fernández ‘Silvano’ en el palco.