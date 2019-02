La SD Ponferradina visita al Bouzas con urgencias

OTERO CONDE | PONFERRADA

El Rápido de Bouzas fue uno de los tres equipos sorpresa de la pasada temporada en el grupo I de Segunda División B. Aunque Fabril y Artístico Navalcarnero también hicieron tantos o más méritos que el cuadro vigués, el hecho de que el cuadro aurinegro tuviese un presupuesto reducido, debutase en la categoría y fuese un conjunto muy humilde hizo que su situación fuese más valorada. Dos de los grandes puntales de aquel equipo fueron Pablo Trigueros y Óscar Sielva, que este domingo regresan al Baltasar Pujales. A ellos se suma Kaxe. Éste contribuyó lo suyo, si bien sólo disputó la segunda vuelta, pues fue fichado en el mercado invernal procedente del Beasain. Marcó seis goles, aunque el equipo hizo peor segunda vuelta que la primera y se quedó a un gol de disputar la fase de ascenso a Segunda División A. Sea como sea, la aventura boucense fue para los tres una especie de trampolín.

Kaxe habló ayer de su vuelta a Vigo, de los goles que aún no ha marcado y corroboró las palabras de Bolo sobre que la situación es para valientes: «Es muy especial volver a un sitio en el que fui tan feliz y reencontrarme con los ex compañeros. La confianza de Borja Jiménez hizo que realizase muy buenos partidos allí y que saliese a Asia y ahora volver aquí. Fue muy buen equipo para crecer y para aprender mucho sobre todo. Ya sabemos lo que supone ser delantero: a veces haces muy buen partido, pero no entra el gol, y otras veces lo haces malo y marcas y es con el que se queda la gente. Lo importante es seguir trabajando. Si continúo haciéndolo del mismo modo, creo que el gol va a venir. Además, aparte de eso, también aporto al equipo otras cosas que son importantes. No estamos enlazando buenos resultados, pero esto es para valientes y hay que dar un paso adelante».