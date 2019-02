Segunda vuelta de play out

OTERO CONDE | PONFERRADA

La trayectoria de la Deportiva en la segunda vuelta preocupa. El equipos está viviendo de rentas, sobre todo del gran primer mes y medio de competición, cuando sumó prácticamente la mitad de los puntos que posee ahora. En el resto de meses el cuadro blanquiazul no ha llegado al 60% de los puntos en disputa, algo que sucederá también en febrero, en el que la aspiración es la de igualar la puntuación de diciembre: 7 de 12.

En las seis jornadas disputadas hasta ahora en la segunda parte de la competición la SD Ponferradina ha logrado cinco puntos, merced a una victoria, dos empates y tres derrotas. Esto contrasta con lo que sucedió en la primera vuelta, cuando a estas alturas llevaba once puntos más. Los 16 de aquéllas se resumen en cinco triunfos, una igualada y ninguna derrota. Si la puntuación de la primera parte de la Liga le servía para destacarse como líder, ateniéndonos sólo a la de la segunda parte el equipo ocuparía plaza de play off de descenso. Sólo han logrado una puntuación inferior el Fabril, que lleva cuatro (los de las dos últimas fechas tras el paso por El Toralín y el cambio de entrenador), y el Artístico Navalcarnero, que no ha puntuado. En esa clasificación también estarían por debajo del conjunto de Bolo el filial de la UD Las Palmas y Unionistas. Ambos han logrado la misma puntuación que la Ponferradina, pero con peor diferencia de goles. Equipos como Unión Adarve, Burgos CF, Rápido de Bouzas o CF Salmantino han sumado más. Atlético de Madrid B, San Sebastián de los Reyes y CF Fuenlabrada son los líderes de esta clasificación parcial con 14 puntos de 18 posibles cada uno.

Primera sustitución

Yuri fue objeto de sustitución en el duelo del pasado domingo entre la Deportiva y el Coruxo. Era una circunstancia hasta ahora inédita esta temporada. El jugador brasileño se había perdido dos partidos por sanción y otro por lesión. En San Sebastián de los Reyes fue suplente por primera vez, saltando al campo en la segunda parte y siendo objeto de un penalti que el árbitro no señaló.

El club berciano confirmó que el Deportiva-Pontevedra se jugará el 3 de marzo a las 17.00 horas.

Viaje a vigo

La Federación de Peñas de la SD Ponferradina programa viaje para acudir el domingo a Vigo a animar al equipo. Los interesados pueden apuntarse en el bar de El Toralín hasta mañana de 19.00 a 21.00 horas. El desplazamiento, incluyendo la entrada, cuesta entre 28 y 30 euros para adultos y entre 15 y 22 para jóvenes. La expedición parte el domingo a las nueve de la mañana del estadio.