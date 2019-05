Seis semanas para dar en el blanco

Otero conde | ponferrada

Seis semanas por delante para conseguir el ascenso. La Deportiva empieza pasado mañana un camino exigente, pero muy ilusionante. Llega en su mejor momento de la temporada y quiere que esa ilusión se traslade primero más allá del 2 de junio, luego, después del 16 y que acabe convirtiéndose en una alegría inmensa como las del 2006, 2010 y 2012 el 30 del próximo mes. Y esto nos lleva a retrotraernos dos meses y medio en el tiempo. Al volver de Las Palmas de Gran Canaria, donde el equipo cayó a la séptima plaza y cuando las críticas a la plantilla y a los jugadores fueron grandes, Pablo Larrea pasó por la sala de prensa de El Toralín para decir que hacían falta siete victorias en diez jornadas para jugar la fase de ascenso y que el equipo iba a por ellas. Dicho y hecho. Lo mismo que ocurrió en a temporada 2005-2006, la del ascenso de Alicante, cuando en el peor momento de Pichi Lucas en el banquillo y con el equipo al borde de la zona de descenso a inicios de noviembre, el capitán Joaquín Bornes se aventuró a asegurar que antes de las navidades estaría en zona de play off. La Deportiva ganó cinco partidos seguidos y se coló en la zona de privilegio. «A raíz de ese partido en Canarias fue cómo un cambio de chip para todos. Nos dimos cuenta de que estábamos en una situación límite y no quedaba otra que empezar a ganar; sino no llegábamos al objetivo. Hicimos autocrítica. Era complicado lograr una racha así, más en la línea de resultados que veíamos». Eso sí, Larrea no quiso extralimitarse en sus dotes de adivino para lo que queda de temporada y dijo sólo que el plantel quiere y va a luchar por el ascenso.

Por otra parte, el CD Teruel presentó un recurso ante el Comité de Apelación de la RFEF tras archivar la Jueza de Competición su denuncia por presunta alineación indebida de un jugador del conjunto catalán en el choque de la última jornada. Apelación dio traslado al Cornellà del nuevo recurso, otorgando un plazo de tres días hábiles a la institución verdiblanca para que formule alegaciones, si así lo considera oportuno.

Entradas a la venta

El Cornellà envió entradas a El Toralín para que los aficionados de la Deportiva que deseen viajar por su cuenta, puedan llevarlas en mano. También para que lo hagan los seguidores que se han apuntado al viaje organizado por la Federación de Peñas y que ayer había llenado medio autobús. Cuestan 20 euros y se despachan en las oficinas del estadio municipal ponferradino de 08.30 a 14.00 horas. En la jornada de ayer se formaron colas en las oficinas del club catalán para adquirir las que allí se venden a los socios (5 euros) y seguidores locales (20 euros).