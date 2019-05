Señé dejará la Cultural a final de temporada

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Josep Señé (San Cugat del Vallés, 1991) finalizará su etapa en la Cultural y Deportiva Leonesa al final de la presente temporada. Llegó en el verano de 2017 procedente del Celta de Vigo y firmó un contrato por tres temporadas. Pese a quedarle una campaña por delante por cumplir, el club leonés reconoce que fue un error mantenerlo en la plantilla, porque el rendimiento del futbolista durante el presente ejercicio en Segunda División B no ha respondido a la expectativas creadas. Por esta razón, negociará su salida del club leonés para recalar previsiblemente en el Málaga, equipo que está muy interesado en hacerse con sus servicios para las próximas dos temporadas con opción a una más. Además, la Cultural tiene previsto rebajar su presupuesto de cara a la próxima campaña si no consigue el objetivo marcado para esta temporada de ascender a Segunda División, situación que se ha complicado en exceso porque jugar el play off por subir de categoría depende de fallos de terceros y siempre que los dirigidos por José Manuel Aira sumen los seis puntos que restan por jugarse.

Josep Señé buscó una salida negociada del club leonés antes de comenzar la presente temporada y justo después de descender a Segunda División B, pero la Cultural siempre apeló al pago de su cláusula de rescisión (siete millones de euros) para el equipo que deseara ficharlo.

El futbolista siempre manifestó en aquel momento tras el descenso de la Cultural a la categoría de bronce que había «que hablar e intentar llegar a un acuerdo entre ambas partes». Sin embargo, la Cultural se cerró en banda ante cualquier posibilidad de dejar salir al futbolista, a no ser que se produjera el pago de la cláusula. Un año después, la entidad futbolística reconoce que fue un error mantenerlo a toda costa, además con uno de los contratos más elevados de la plantilla.

No será el único caso. Si no se consigue el ascenso, la salida de futbolistas con contrato en vigor será numerosa, partiendo de aquellos con los sueldos más altos.

