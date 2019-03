Sergio González vuela en Kottar para vestirse de líder

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Sergio González Vallinas iniciaba en el trazado de Kotarr la defensa de su reinado autonómico en la categoría de Minimotard 85. Y no lo podía hacer de mejor manera que subiendo a lo más alto del podio para iniciar el campeonato como lo acabó, siendo el mejor.

El piloto paramés del MC Astorga afrontaba el estreno del certamen castellano y leonés como una reválida. Después de un 2018 en el que una lesión le impedía tomar parte en todas las carreras previstas pero no evitaba que se proclamara número uno, nada mejor que probarse en un circuito en el que ya sabe lo que es ser el mejor. Y dicho y hecho porque en los entrenamientos oficiales se apuntaba la pole. Un lugar de privilegio para afrontar as dos mangas de la competición. En la primera salía como es habitual, marcando el ritmo. Sólo el navarro Nahir Cano parecía seguir su estela. Vuelta a vuelta Sergio se acercaba a su objetivo aunque Cano no se le despegaba. Cuando todo parecía que el piloto paramés de raíces astorganas iba a apuntarse la victoria en la penúltima curva la acción de varios pilotos que iban a ser doblados frenaba su ritmo posibilitando que Nahir lo adelantara para llevarse el primer puesto provisional.

En la segunda manga Sergio iba a sacarse la espina. Nuevamente con una salida sobresaliente pasaba a liderar la carrera y giro a giro a apuntalar su posición. Nuevamente Nahir Cano se situaba a su rebufo aunque en esta ocasión la suerte no le iba a sonreír en detrimento del piloto leonés que asentado en un ritmo constante y poderoso lograba hacerse con el triunfo en esta manga y también en la prueba inaugural del Campeonato de Castilla y León. Como premio añadido el liderato en la clasificación general que tratará de mantener a lo largo de todo el certamen como ya hiciera el pasado año. Para empezar el resultado lo dice todo: victoria con las miras puestas a un nuevo cetro de campeón.