Sergio Marcos, con ganas de lograr el próximo año lo que no se pudo en éste

El centrocampista de la Cultural y Deportiva Leonesa Sergio Marcos, que cuenta con contrato, se mostró con "muchas ganas de que llegue la próxima temporada y conseguir lo que no se ha podido lograr este año".



El exjugador del Real Valladolid se encomendó a las reuniones que se tendrán que mantener con la plantilla de cara a configurar el próximo proyecto "porque el club tiene su pensamiento y en estas semanas se verá lo que se dibuja para el año que viene".



Sergio Marcos consideró que hay "una plantilla muy buena que podrá luchar de nuevo por todo", aunque reconociera que será necesario "mejorar, porque también personalmente quizá no he sido constante, pero espero dar más en lo que viene".



"Hay que asimilar lo que ha pasado, hacer autocrítica, y mejorar para el año que viene porque esta categoría todo va de competir, esté quien esté, hay material para jugar y conseguir resultados", aseguró.



Entre las razones de no lograr el objetivo de clasificarse para la fase de ascenso consideró que les faltó "ser contundentes y ha faltado esa pizca de suerte necesaria, con situaciones que han penalizado mucho durante el año", dijo.



Marcos mostró las claras intenciones de "empezar cuanto antes, y quitar esa mala sensación de los últimos días", porque la meta, señaló, "será trabajar al máximo y provocar que la gente vuelva a creer en el equipo, corrigiendo y mejorando muchos aspectos para poder crecer".