Un gol de Ben Yedder en el tiempo añadido permitió al Sevilla rescatar un punto ante el Leganés (1-1) en un estadio que se ha convertido en lugar de penitencia para los equipos de la zona alta de la clasificación. A punto estuvo también de caer el equipo de Machín, que jugó toda la segunda parte con 10 por la expulsión del Mudo Vázquez en el túnel de vestuarios. El milagroso tanto del punta aupó a un equipo que notó las bajas por sanción de sus dos referentes: Banega y Sarabia.

Amadou, Franco Vázquez y Gabriel Mercado fueron las novedades del once andaluz, que tuvo muchos problemas para encontrar fisuras en la defensa de cinco efectivos del Leganés. El Barça, el Atlético o el Alavés ya habían sufrido en Butarque ante un rival que volvió a mostrarse osado desde el principio.

VESGA GOLPEA PRIMERO

Esa valentía encontró el premio con el gol de Mikel Vesga (m. 4), que cabeceó un centro de Nyom. El gol le supo a poco a los locales, conscientes de que su ímpetu les podía dar un rédito mayor. Y a punto estuvo de marcar el argentino Carrillo al enviar fuera una excelente asistencia de Jonathan Silva.

El @CDLeganes encadena SIETE jornadas seguidas INVICTO. 💙



🤝 1-1 vs Atleti

🤝 0-0 vs Girona

🥒 1-0 vs Alavés

🥒 2-4 vs Real Valladolid

🤝 1-1 vs Getafe

🤝 0-0 vs Celta

🤝 1-1 vs Sevilla FC pic.twitter.com/2EF6hpmDpL