«Si Dembélé no está bien, no entrará en la lista»

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró ayer que no arriesgará con Ousmane Dembélé, duda para el encuentro de Liga de Campeones ante el Lyon por una elongación en un bíceps femoral. «Veremos cómo está y decidiremos, pero si no está bien no entrará en la lista. Es verdad que es un partido definitivo, pero no podemos arriesgarnos a perder un cambio de antemano», advirtió Valverde. El Barça recibe al conjunto francés tras el 0-0 de la ida, un resultado que, según Valverde, «no beneficia a ninguno de los dos equipos».