«Si la Deportiva marca tendrá muchas opciones»

OTERO CONDE | PONFERRADA

Es obvio que para ganar un partido, hay que marcar al menos un gol. Pero lo cierto es que en el caso de la Deportiva, marcar es sinónimo casi siempre de triunfo en esta campaña. De hecho, sólo en cuatro encuentros en los que anotó en esta campaña, no ganó. Y los empató todos: Atlético B (1-1), RC Celta B (2-2), Guijuelo (2-2), Rápido de Bouzas (2-2). O sea, cuando la Deportiva marca, no pierde. Las siete derrotas acumuladas tienen como común denominador que el equipo de Bolo no hizo gol: «La clave puede estar en que la Deportiva consiga marcar porque defensivamente creo que es mejor que la Cultural y está muy bien en estos momentos en ese aspecto. No conozco en profundidad a la Cultural, pero jugaría como en el primer tiempo del duelo de la primera vuelta. No esperaría a verla venir, sino que iría a por ella. No hay que dejarle tener mucho el balón ni que lleve el control», afirma Marcos Tyrone, uno de los ilustres veteranos de la historia del conjunto berciano, que recuerda así sus batallas deportivas contra el rival capitalino: «Creo que antes los partidos eran parecidos a los de ahora; había mucha rivalidad, se tenían muchas ganas, se jugaba con mucha intensidad... Hubo varios enfrentamientos especiales. Recuerdo uno que ganamos 1-0 en casa con el campo embarrado y que fue muy disputado… Todas las jugadas eran a cara de perro. También otro en León en el que perdimos 3-2 y marqué los dos goles».

Tyrone, máximo goleador de la historia de la formación berciana, cree que el de este domingo es uno de los cara a cara entre Cultural y Deportiva más igualado y atractivos en bastante tiempo: «Hubo años atrás en los que eran muy parejos. Ahora es trascendental por el camino de ambos. Están con las mismas victorias y a un nivel parecido en números y en juego. Estamos viendo a una buena SD Ponferradina y la Cultural venía de una gran racha hasta la pasada semana. Es muy importante y decisivo. El que gane creo que irá para arriba y el que pierda puede quedar tocado».

Las tres últimas jornadas, con buen juego y buenos resultados, han hecho crecer la ilusión del deportivismo. ¿Qué ha cambiado en esas últimas fechas en el equipo de Bolo?: «Pienso que se ha producido un cambio en la forma de jugar en cuanto a la intensidad. Ahora los jugadores vuelven a achuchar al contrario, roban balones y así hay la posibilidad de tener más el balón. El problema es que al equipo fuera de casa le cuesta mucho marcar y ganar y a mí es lo que más me preocupa, pero a la vez tengo confianza, sobre todo tras lo visto en el partido contra el Castilla. Creo que el partido está al 50% de salida. Su pequeña ventaja es que juega en casa, pero la Deportiva va a tener un gran apoyo y creo que va a dar la talla».