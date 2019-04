«Si les falta Yuri será una ventaja»

PABLO RIOJA | LEÓN

«Un Reino de León que suene como en las grandes ocasiones». Eso es lo que espera encontrarse Jorge Palatsí este domingo —a las 18.00 horas— para que los aficionados metan el primer tanto del partido antes incluso de que eche a rodar el balón. El portero culturalista no se esconde y sabe que ante la Ponferradina se juegan mucho más que tres puntos. «El partido tiene gran importancia, sabemos lo que supone este encuentro. Solo hay que darse una vuelta por la ciudad y ver cómo lo vive la gente». Separados por un solo punto en la clasificación, leoneses y bercianos llegan al choque sin sus principales referentes en ataque. Dioni Villalba se lesionó en Fuenlabrada —permanecerá fuera de los terrenos de juego durante al menos un mes— y Aridane vive entre algodones, aunque su presencia no está descartada. Y en la Deportiva todo hace indicar que Yuri no formará parte de los convocados.

«Si falta Yuri está claro que supone una ventaja para cualquier rival ante el que se enfrenten. Con todo tienen un equipo muy completo y peligroso si no estamos bien», recuerda el guardameta. Lo que sí tienen muy presente los de José Manuel Aira es que no van a modificar su modo de juego. «Si el rival viene a aprovechar su fuerza defensiva trataremos de abrir los espacios, llevando la iniciativa, como siempre. Trabajamos duro durante la semana para mejorar cada aspecto del juego».

Palatsí no cree que el choque esté dirigido al empate. «Será intenso, con dos buenos equipos que tratarán de hacerse con el control. Cada uno tiene su estilo, pero seguro que se verá un partido competido». De nuevo el también capitán pidió a los seguidores que les lleven en volandas. «Cuando el estadio está al máximo nivel ganamos una ventaja diferencial ante cualquier rival».

Puertas abiertas en el Reino

Por otra parte, el club confirmó ayer que el entrenamiento de mañana —en el Reino de León desde las 11.30 horas— será abierto a todos los aficionados que deseen acudir. Y el domingo habrá una quedada culturalista a las 12.00 en la plaza Torres de Omaña (barrio Romántico) y a las 16.00 horas un corteo desde la plaza de la Catedral.