«Si juego, iré al cien por cien»

otero conde | ponferrada

Las tarjetas y los posibles rivales de la fase de ascenso están siendo los asuntos de los que más se habla esta semana en el entorno de la Deportiva. Pocos creen que se pueda dar la carambola de acabar campeona, pero para que ello ocurra, hay que ganar al descendido Unión Adarve como primera premisa: «A ver si tenemos un poco de suerte y podemos ser primeros, aunque es difícil que fallen los dos. De todos modos, cosas más raras se han visto en el fútbol».

El delantero, que si ve una tarjeta en la última jornada, no jugará el primer partido del play off, no está preocupado por ello y saldrá a jugar, en caso de que Bolo le dé minutos, como lo hace cualquier otro día: «No me lo he planteado. Si el míster piensa que tengo que jugar, jugaré, y si cree que me tiene que reservar, pues lo aceptaré. Yo voy a jugar como siempre, al 100%». El vasco recordó que ya disputó una vez el último partido de Liga contra un descendido y curiosamente también estaba con cuatro tarjetas: «Ya me tocó una vez en Tercera División. Ganamos y no me sacaron amarilla. ¡Ojalá se repita!».

Sobre jugar contra un descendido opinaba Pablo Trigueros: «No creo que se deje ir. Son futbolistas que quieren seguir estando en el mercado, que la gente los vea, y creo que jugarán un partido normal. No creo que vayan a salir relajados. Nosotros tenemos que ir a jugar igual que hasta ahora, también sin relajación, y sacar los tres puntos para intentar mejorar la posición de cara al play off».

Salvo a Yacouba Diori, el técnico tiene a todos disponibles después de que Carlos Bravo se haya recuperado de algunas molestias y de que Óscar Sielva haya superado un proceso de gastroenteritis.

Ausencias importantes

Tres jugadores del Unión Adarve no podrán jugar contra la Deportiva por sanción. Se trata del defensa Juanma, un habitual en las alineaciones, en centrocampista Darío y el máximo goleador (10 tantos) y delantero Álvaro. Todos ellos cumplen ciclo de amonestaciones. Por su parte, el Burgos CF acudirá a Fuenlabrada sin su delantero Diego Cervero, que fue expulsado en el último partido ante el RC Celta B. El equipo burgalés necesita ganar para poder jugar la próxima temporada la Copa del Rey, pero ya está salvado del descenso y del play out.

Por cierto, seis jugadores de equipos que van a disputar la fase de ascenso vieron el pasado domingo la tarjeta amarilla que les obliga a perderse la jornada 38.