"Si León se vuelca, Aspire seguirá en la Cultural y si no, se irá"

«En una situación envidiable». Así considera Felipe Llamazares que se encuentra en estos momentos la Cultural y Deportiva Leonesa, que «goza de una buena salud» a nivel económico aunque —no se esconde al reconocer— que «en lo deportivo va irregular».

Una empresa potente de León que paga 160 nóminas

«Trabajamos para construir un gran proyecto. La Cultural paga todos los meses 160 nóminas, es una empresa potente. Pero además es una fábrica de ilusiones y decepciones. Porque eso es el fútbol; una máquina de emociones. Todos tenemos que estar satisfechos porque tenemos delante de un gran proyecto».

El objetivo ¿Ser primero de grupo o conformarse con entrar en play off?

«Cuando descendimos se aceptó bien. Pero desde ese momento hay que dejar de hablar del objetivo de ser primeros de grupo y pensar solo en el partido de este domingo. Hay ejemplos de subir a Segunda siendo primeros —como nos ocurrió a nosotros hace dos temporadas— y también otros que lo lograron entrando en cuarta posición. En el fútbol no hay nada escrito. A todos nos gustaría que en mayo se consiga el ascenso. No hay que ser derrotistas. Los aficionados también deben madurar. Hay que ser positivos, seguir, corregir errores y no quemar el proyecto».

Mala planificación de la plantilla

«A la hora de planificar el equipo es más difícil cuando desciendes. Teníamos contratos con cláusulas y eso nos condicionó. Quisimos retener al máximo número de jugadores del año anterior y no fue posible. Por eso en el mercado de invierno tuvimos que hacer reajustes».

Faltaban jugadores en determinadas posiciones

«Para la forma de jugar de Víctor Cea era suficiente con los laterales que empezamos porque su sistema utilizaba tres centrales. Sí había un déficit en la delantera. Piensa que es la posición más difícil de contratar. Además teníamos la palabra de Guarrotxena de que seguiría en la Cultural. Pero cuando se fue ya no había opciones reales de traer a alguien porque quedaba poco margen. Por eso se planificó para fichar un atacante en verano. De todos modos no sabremos nunca si el haber contado con más delanteros te habría asegurado goles en la primera vuelta porque ahora tenemos dos y nos sigue costando».

Aviso serio al vestuario para que no se relaje

«Aquí al jugador se le trata bien. Pero ese bienestar puede hacer que el jugador se acomode en exceso. Y quizá algunos piensen en que al bajar a Segunda B todo es más fácil y con aguantar el 1-0 sirve. Ya lo he hablado con Aira y también lo haré con los capitanes. También te digo que les he visto entrenar y lo hacen con máxima intensidad. No hay relación en cómo juegan luego los encuentros. Queremos jugadores con hambre».

Envidia sana de la afición del Unionistas

«El otro día es un hecho que se oyó más a la afición de Unionistas que vino a ver el partido a León. Si queremos que el equipo vaya arriba hay que ayudarlo. Me dio envidia de la afición de Unionistas. Les metimos gol y sin embargo no pararon de animar. Eso falta en León».

¿Corre peligro la inversión de Aspire en el club?

«Aspire ha invertido mucho en la Cultural. El horizonte está en este año. Si ellos ven que todo León está volcado seguirán. Si no, se irán. Aspire es un privilegio para esta ciudad, quiere fortalecer la imagen de la Cultural. Es motivo de envidia en muchos sitios».

¿Dejarán de invertir más allá del Mundial de 2022?

«No sé qué pasará mañana. Ya se dijo hace años que no seguirían y el proyecto se está solidificando. El proyecto está en todos. Si apoyamos todos Aspire seguirá».

La cantera le cuesta al club 300.000 euros

«Cada fin de semana juegan en León 7.000 niños. Ninguno ha llegado a Primera o Segunda. Algo no se estaba haciendo bien. Ahora hemos cambiado por completo la forma de entrenar gracias a un plan que implica a todos los equipos de la Cultural».

Problemas con otros clubes de León

«Queríamos tener aquí al mejor talento e hicimos un plan de captación con otros clubes de León. Tomé la decisión de ir a por los mejores jugadores. Tendimos la mano a la Peña, el Puente Castro, San Lorenzo... pero en un principio no aceptaron ese planteamiento. Hoy las relaciones son de colaboración. En cuanto a los futbolistas de menor edad, la idea es que nuestro plan se extienda a todos los clubes y así se formen en sus respectivos equipos y los mejores acaben de mayores en la Cultural».

Un ascenso fundamental

«La Cultural debe tener a su primer equipo como mínimo en Segunda División, al filial en Segunda B y al juvenil en División de Honor. Ese sería el gran objetivo».

Pésimas instalaciones para la cantera

«Las instalaciones de la cantera no son buenas. El Ayuntamiento de León debe darse cuenta de que hay que invertir en instalaciones deportivas en toda la ciudad porque las que hay son ligeramente mejorables».