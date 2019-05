«Siento algo de tristeza, me hubiera gustado otro año para digerirlo»

sergio C. Anuncibay | León

Juan García Lorenzana, Juanín, escribirá en apenas diez días el último capítulo de la obra maestra que arrancó cuando aquel niño menudo, en el que algunos no confiaban, soñaba con jugar algún día en el Ademar. La leyenda del balonmano leonés lo deja a los 41 años, un poco antes de lo previsto porque la directiva no quiso renovarle. Lo asume con «deportividad» aunque reconoce que le «hubiera gustado despedirse de otra forma». No es fácil digerirlo. Lo confiesa en el patio de los Maristas, donde dio sus primeros pasos.

—El próximo 25 de mayo jugará su último partido como profesional, después de más de dos décadas en la élite. ¿Qué sensaciones tiene?

—Muchas, pero sobre todo algo de tristeza porque acaba esta etapa después de tantísimos años. Quizá ha sido todo algo precipitado. Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero lo afronto como viene. Quiero disfrutar de estos dos últimos partidos con mi gente.

—Su intención era seguir otro año más.

—Ese era mi deseo, lo que había pensado. La idea era tener un año para digerir mi retirada, pero no ha podido ser.

—¿En qué momento es totalmente consciente de que no le van a renovar?

—En la ultima reunión que tuvimos. La directiva tenía que tomar una decisión y en ese último encuentro me dijeron cuál era su postura. Antes no habíamos concretado nada. Ellos mandan y por mucho que yo quiera no puedo seguir si el club no quiere. Tengo que asumirlo.

—¿Le han parecido acertadas las formas de la directiva?

—No quiero entrar en eso. Cada uno lo hace lo mejor que puede o como le sale en ese momento, y ya está. No lo voy a valorar ni soy yo quien para juzgarles. Me voy sin rencillas.

—¿Ha vuelto a hablar con el presidente Cayetano Franco?

—Sí que hemos hablado estos días porque nos conocemos desde hace muchos años y no tenemos ningún problema ni queremos que lo haya. Quiero despedirme de la mejor manera posible. Ya expliqué que me hubiera gustado jugar un año más pero acepto esta decisión con deportividad y sin enfadarme con nadie.

—¿En algún momento se planteó jugar un último año en otro sitio?

—No, porque todo ha sucedido a última hora y eso es algo que nunca me había planteado. Cuando regresé al Ademar hace cuatro años ya pensaba en retirarme aquí.

—No ha sido una temporada fácil, ni en lo personal ni en lo colectivo.

—Ha sido un año bastante irregular. Empecé con una pequeña lesión que luego no era tan pequeña, pero a nivel físico me he encontrado bastante bien. Es cierto que no hemos estado al mismo nivel de años anteriores y el cambio de entrenador también nos afectó un poco, aunque todavía tenemos ahí el objetivo de entrar en Europa. Quiero acabar lo mejor posible, ganando al Sinfín en Santander y al Guadalajara en León la última jornada. Si sumamos los cuatro puntos el equipo estará en Europa, que era uno de los objetivos, siempre y cuando haya una invitación para otro club de la liga española.

—¿Ha pensado en cómo va a ser ese último partido?

—No quiero imaginarlo, pero seguramente estaré nervioso y será muy difícil que pueda contener todas las emociones. Estos días te vienen muchas cosas a la cabeza y es complicado pensar qué va a pasar ese 25 de mayo. Prefiero estar tranquilo, no pensar en ello y disfrutarlo con la familia. Me he sentido muy querido en León, pero también en Barcelona y Logroño. Siempre he sentido ese cariño.

—¿Con qué se queda de estos 24 años?

—Con todo. Los títulos son importantes, pero también los objetivos que se cumplen, el día en el que debutas... Prefiero quedarme con el camino recorrido y con poder decir que he cumplido un sueño. Desde muy pequeñito deseaba jugar al balonmano en el Ademar y lo conseguí. Todo lo que vino después no me atrevía ni a pensarlo.

—¿Le queda algún sueño por cumplir?

—No, porque, como comentaba antes, el único sueño que tenía de niño era jugar en el Ademar. Todo lo demás ha sido un regalo. Tuve la oportunidad de jugar en la selección española, una de las cosas de las que más orgulloso me siento. Disputar unos Juegos y tener una medalla olímpica es algo que valoro muchísimo. Luego están los nueve años que pasé en Barcelona, los mejores de mi carrera deportiva. Y poder despedirme en el Ademar, donde nací como jugador profesional, también es algo muy bonito.

—¿Fue en este patio, el del Colegio Maristas, donde arrancó su pasión por el balonmano?

—Aquí continuó. Realmente empezó en el patio del colegio La Granja. A los Maristas vine en infantiles y es aquí donde el balonmano me enganchó definitivamente con la pandilla que tenía. Pasábamos todas las tardes jugando, desde que salíamos de clase hasta que nos echaban del pabellón.

—A las órdenes del Hermano Tomás. ¿Le marcó en esos primeros años de formación?

—Nos marcaba a todos los que jugábamos al balonmano porque estaba todos los días en el patio y nos metía mucha caña. Es así como se hace un deportista, echándole horas. Era muy exigente pero le tengo muchísimo cariño.

—Y con Manolo Cadenas también compartió buena parte de su carrera.

—A nivel profesional, Manolo fue quien me dio la oportunidad de jugar en el primer equipo del Ademar y se lo tengo que agradecer. Casi la mitad de mi carrera deportiva la he pasado junto a él, entre el Ademar y el Barcelona. Cadenas fue quien me impregnó de su balonmano, de ese ‘Ademar a luchar’ que sigue vigente actualmente. Es uno de los entrenadores que más me ha marcado.

—¿Ha cambiado mucho el Ademar de esa primera etapa con el que se encontró después, cuando volvió de Logroño?.

—Ha cambiado todo. Cuando me fui, en 2005, era igual que ahora, uno de los grandes, pero luchaba por títulos. Actualmente eso es muy difícil por la supremacía que tiene el Barcelona. Los presupuestos que había entonces eran más altos que los de ahora, aunque no hay que olvidarse de que el Ademar también ha pasado por épocas malas e incluso estuvo a punto de desaparecer.

—¿Ve factible que pueda volver la época dorada del club leonés?

—Poco a poco estamos saliendo de esa crisis tan brutal que se llevó por delante a algún que otro club. Muchos lo pasaron mal y el Ademar estuvo cerca de desaparecer. Aún así, es difícil que vuelvan esos años en los que había patrocinadores con mucho dinero, al menos a medio plazo. Ojalá veamos al Ademar levantando otro título, algo que no ocurre desde 2008.

—Lo ha ganado todo, pero aún así tenía fuerzas para seguir una temporada más. ¿Cómo hace para renovar la ilusión cada verano?

—Me gusta ir todos los días a entrenar, estar en forma y cuidarme. Además la competición tiene algo de adictiva y ese gusanillo todavía lo tengo, al igual que la ilusión por competir. Eso hace que haya llegado a mi edad jugando y con ganas de continuar. Hay muchos deportistas que cuando se retiran empiezan a hacer triatlones o maratones por esas ganas de competir, aunque sea contra uno mismo. He hecho deporte toda la vida, he sido feliz y no he hecho otra cosa que dedicarme al balonmano.

?—¿Qué futuro le espera cuando se apaguen los focos del Palacio?

—De momento, cuando acabe la liga, quiero descansar. Luego tendré tiempo de plantearme el futuro. Llevo años entrenando a críos de la cantera y me gustaría seguir ligado al Ademar en esa faceta, pero dependerá de las ideas que tenga el club. A veces es bastante complicado compaginarlo porque hay días que se hacen muy largos. Entrenas por la mañana, por la tarde.. Y cuando acabas, tienes que ir al colegio. Ellos vienen a pasarlo bien y hay mucha guasa. A veces me pongo demasiado serio y les exijo bastante. Llego reventado por las noches, pero es muy gratificante porque ves que te aprecian y me siento muy identificado con ellos. Hace años yo estaba en este mismo patio, entrenando.

—Le han ofrecido continuar como técnico de la base. ¿Le veremos en un banquillo de la Asobal en unos años?

—Ahora mismo el club está inmerso en buscar jugadores de cara a la próxima temporada. Tampoco se sabe quién va a ser el entrenador, así que ahora no creo que sea una prioridad para ellos. Estoy a expensas de lo que me digan, pero, repito, me gustaría seguir ligado al Ademar y al balonmano, a poder ser en León. Si ellos lo ven bien, perfecto. Si no, ya veremos.

—¿Pero más allá de la decisión que tome el club, usted quiere ser entrenador profesional?

—Hace muchos años saqué el título de entrenador nacional y no te voy a engañar, me pica ese gusanillo. Me gustaría dirigir a un equipo a nivel profesional.

—Quizá le podamos ver como segundo de Diego Dorado si el técnico asturiano continúa el próximo año. ¿Lo ve factible?

—Hablar de eso ahora sería montar castillos en el aire. Diego está haciendo una labor muy buena y es un hombre de club. De momento le han encomendado terminar la temporada y me imagino que a partir de ahí el club decidirá si traen a otro entrenador, si viene Manolo Cadenas o si, finalmente, apuestan por Diego. No tengo ni idea de lo que va a pasar.