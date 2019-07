Silencio en Wimbledon, toca 'The Big Three'

Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. El actual campeón y número 1 mundial, el ganador de ocho títulos en Wimbledon y el último vencedor de Roland Garros y número 2 mundial. Los tres tenistas que en los últimos 16 años se han repartido 14 títulos en el All England Tennis Club de Londres, 8 el suizo, 4 el serbio y 2 el mallorquín estarán el 'Gran Lunes', una vez más, junto a otros 13 candidatos que nunca han ganado un Grand Slam y que tampoco están entre el 'top ten' del circuito a excepción del japonés Kei Nishikori (número 7).

Djokovic, Federer y Nadal son los tres primeros cabezas de serie de Wimbledon y eran, de salida, los tres máximos favoritos al título. Una semana después los tres han confirmado esos pronósticos y aún son más candidatos a pelearse por el título después de la debacle de la primera semana de torneo y la eliminación de aquellos candidatos que parecían capaces de acabar con el dominio de la banda 'The Big Three'. No queda ninguno. Dominic Thiem (4 mundial), Alexander Zverev (5) y Stefanos Tsitsipas (6) desaparecieron en su debut.

La anunciada revolución de la generación 'nexgen' no parece ni preparada ni comprometida para el asalto al castillo defendido por Djokovic, Nadal y Federer. No solo eso. En Wimbledon nueve de los 16 finalistas superan la treintena de edad. Récord en la historia moderna del tenis y encabezado por el incombustible Federer que en agosto cumplirá los 38 años. De 16 tenistas en octavos de final, el más joven es el francés Ugo Humbert (21 años), rival hoy de Djokovic.

FEDERER Y LA EXPERIENCIA

"Es cierto que ha habido muchas sorpresas. Creo que en hierba la experiencia es importante, yo en mis primeras apariciones en Wimbledon caía también pronto tres veces en primera ronda y una en segunda antes de ganar el título en el 2003, así que para los jóvenes es hasta normal", decía Federer, tras eliminar a Lucas Pouille, sumar su victoria 350 en partidos de Grand Slam (98 en Wimbledon) y alcanzar los octavos de final del torneo por 16 vez en sus últimas 17 apariciones en 'la Catedral', donde muchas de las bolas amarillas que se venden al público tras los partidos llevan marcados "los golpes más hermosos del tenis", decía en la BBC John McEnroe.

Pero Federer sabe que a partir del lunes llega el el momento de la verdad. "Los partidos importantes". Los últimos cuatro pasos antes de poder levantar la centenaria y dorada copa de Wimbledon.

A Federer le espera Matteo Berrettini este lunes en el tercer turno de la central. Antes que el suizo, Nadal se habrá enfrentado al portugués Joao Sousa (65 mundial). Un inesperado rival recordando el cuadro del sorteo que le emparejaba teóricamente con Marin Cilic (finalista del 2017). El mallorquín ha ganado las dos únicas veces que ha jugado con el portugués que nunca antes había pasado en Wimbledon de tercera ronda. "Es peligroso. Se mueve rápido y tiene golpes planos que funcionan en hierba", decía el número 2 mundial ante su partido (14.00 horas, Movistar).

VERDASCO Y BAUTISTA

Más complicado, seguro, lo tendrán para acceder a los cuartos de final los otros dos representantes españoles. Fernando Verdasco ante el belga David Goffin y Roberto Bautista ante el francés Benoit Paire. "En la cuarta ronda de un Grand Slam pocos dulces encuentras", decía

Verdasco que está 3-3 con Goffin vuelve a los octavos después de seis años, cuando alcanzó su mejor resultado al llegar a los cuartos ante Andy Murray, que acabaría siendo el campeón. La estadística es más favorable a Bautista que domina 6-0 a Paire y le ganó en Wimbledon en el 2015 remontando dos sets.

DE SERENA A GAUFF

En el torneo femenino, aunque la veteranía está representada por Serena Williams que, a sus 36 años, aspira a su octavo título en Wimbledon y el 24 de Grand Slam, la sensación es una compatriota suya, que podría ser su hija, Cory Gauff que con 15 años se ha plantado en los octavos de final después de superar seis partidos desde la fase previa y este lunes intentará seguir su sueño ante la rumana Simona Halep, exnúmero 1 mundial.

La aparición de esa niña prodigio ha eclipsado a la reina Serena que este lunes (14.00 horas, Movistar) abrirá el programa de la pista número 1 ante Carla Suárez. Un duelo desigual con seis victorias para la exnúmero 1 mundial a la que la tenista canaria nunca ha podido arrebatarle un set y solo le ha ganado 16 juegos en su anteriores enfrentamientos.

"Es cierto que los cara a cara no han sido muy favorables, pero Serena no es la misma con la que jugué las últimas veces en el 2015, final de Miami (6-2, 6-0 y en Madrid cuartos (6-1, 6-3. Antes era imparable, ahora no compite tanto y los años no pasan en balde", se animaba Carla Suárez de cara al partido que, si gana, superará en el ránking a Garbiñe Muguruza, eliminada este año en primera ronda en Wimbledon.