Simonet, adiós al Abanca Ademar

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

«Al final de temporada me vuelvo a Argentina. Mi etapa en el balonmano europeo y en el Abanca Ademar se ha acabado». Así anunciaba el central Sebastián Simonet su adiós al club en el que ha militado las tres últimas temporadas. Lo hacía arropado por el presidente de al entidad Cayetano Franco, el entrenador Rafa Guijosa y el resto del cuerpo técnico y por sus compañeros que tras su intervención le tributaron un sonoro aplauso.

El central argentino se marchará dentro de cuatro meses tras llegar a un acuerdo con el club con el que le restaba todavía un año más de vinculación. «He hablado con ellos y lo han entendido perfectamente», apuntaba remarcando que su adiós se debe exclusivamente al cansancio mental. «Hace 15 años me marché de Buenos Aires con la maleta cargada de ganas e ilusión, con el tanque lleno de gasolina, pero poco a poco se ha ido agotando. Esa circunstancia me hizo plantear el regreso a casa pero tras fichar por el Ademar en el club me devolvieron la ilusión. Aquí he hecho realidad algunos de mis sueños como jugar en club de primer nivel, optar a títulos y también disputar la Champions. No me puedo quejar pero creo que ha llegado el momento de dejarlo. El agotamiento mental es notable y ahora quiero disfrutar de mi familia. El pasado año en seis meses apenas pude ver 20 días a mi mujer y mi hija mayor y la pequeña, que nació en abril, sólo cinco. Eso es muy duro y ahora toca el momento de estar más con los tuyos», remarcaba un Simonet para el que sus tres años en el Abanca Ademar «han sido maravillosos». El central argentino apuntaba que el primero en conocerlo había sido su amigo y compañero Fede Vieyra. «Era algo que tenía pensado desde hace algún tiempo aunque fue en navidades cuando me fui a Argentina cuando todo quedaba claro. Luego de meditarlo mucho y de hablarlo con mi mujer, mis padres y mis hermanos. A mi madre es a la que más pena le ha dado, pero lo comprende. Luego se lo comenté a Fede y acto seguido al club que ha demostrado ser un caballero conmigo».

Eso sí, Simonet lo tiene claro. «Siempre lo he dado todo en la pista y hasta el final que nadie dude que lo seguiré haciendo. Van a ser cuatro meses muy intensos que espero que acaben de la mejor manera posible para todos, acabando segundos en la Asobal e incluso aspirando a algo importante en la Copa. En el balonmano he tenido muchos sueños y he cumplido casi todos. Tal vez me falte sólo un título. Y ojalá pueda cumplirse en la Copa».

Respecto a su futuro, tras su adiós al Ademar al finalizar la temporada viajará a Argentina para formar parte de la selección albiceleste que disputará en Lima los Panamericanos. «Espero acabar muy bien con el Ademar y luego con la selección. Sería algo formidable». Sobre la posibilidad, si Argentina logra clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de seguir en activo, Simonet apuntaba que «intentará llegar a ellos. Pero será preparándome en mi país. Creo que en un club amateur. Lo que sí tengo claro es que he podido jugar en un club único y que admiro como es el Abanca Ademar».