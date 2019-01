Simonet dejará el Abanca Ademar a final de temporada

Sebas Simonet dejará el Abanca Ademar al final de la presente temporada. El central argentino, arropado por el presidente de la entidad Cayetano Franco, en entrenor Rfa Guijosa y sus compañeros, anunciaba su decisión aduciendo "cansancio mental" a pesar de que aún le restaba un año más de vinculación a la entidad leonesa.

"Hace 15 años me fui de Argentina con el depósito de ilusión lleno y con objetivos por cumplir. Creo que he podido realizar muchos hasta acabar en un gran club como el Ademar. Pero desde hace unos años ese depósito se ha ido vaciando. A pesar de que con la llegada a León la ilusión volvió a recargarse con el paso de los años ese agotamiento mental, que no físico, me ha llevado a tomar esta decisión que desde el club han entendido", apuntaba Simonet.

El jugador argentino aseguraba que estos próximos meses va a darlo todo "como siempre lo he hecho" para que la despedida sea la mejor posible. "Ojalá sea acabando segundo en la Liga y quien sabe si ganando la Copa". En su regreso a Argentina disputará el Panamericano.