Sin pisar El Toralín en mes y medio

La Deportiva no pisará El Toralín desde el día del ascenso, 29 de junio, hasta el 25 de agosto. LUIS DE LA MATA -

francisco otero | ponferrada

La Deportiva no pisará su terreno de juego hasta la segunda jornada de Liga, más que nada porque ahora no hay terreno de juego. El club lleva a cabo labores de sustitución y mantenimiento de la superficie sobre la que juega los partidos por un problema surgido con el césped. El estadio tendrá nuevo piso en su vuelta a Segunda División A y esto hará que por primera vez desde que se inauguró el estadio no se vaya a disputar ni un solo partido de pretemporada en el mismo.

Son siete los choques que componen el calendario de preparación del conjunto blanquiazul, aunque uno aún no tiene rival definido, pero será igualmente fuera de casa. Cuatro de esos seis choques serán en tierras gallegas, otro en Asturias, aunque debiera haberse disputado también en Galicia, y uno en El Bierzo, el primero.

El Francisco Sobrín de Camponaraya verá debutar a la Deportiva de Bolo el próximo sábado 20 desde las ocho de la tarde. El rival, el CD Naraya de Halterofilia. El 24 visitará a la UD Ourense en O Couto desde las 20.30 horas. El día 27 se medirá en la localidad asturina de Navia a uno de los dos oponentes que serán rivales luego en la Liga: el Real Oviedo. Comenzará a las 19.00 horas. No tiene horario todavía el Racing de Ferrol-Deportiva del día 31 de este mes. El 3 de agosto, RC Deportivo-SD Ponferradina en A Magdalena de Vilalba a las siete de la tarde. Y tampoco tiene horario el Centro de Deportes Barco-Deportiva del 7 de agosto en Calabagueiros. El 10, último encuentro con rival por determinar.

Encantados

Desde el equipo de Camponaraya ya han hecho público un mensaje en el que se congratulan de ser el primer rival de la pretemporada blanquiazul en el inicio del primer equipo de la comarca al fútbol profesional. «Con qué gran noticia no despertamos hoy. Es todo un honor anunciar que el próximo día 20 nos visitará la SD Ponferradina. Hace apenas 15 días volvía al lugar que nunca debió abandonar: el fútbol profesional. Desde el CD Naraya sólo tenemos palabras de agradecimiento y esperemos ser un gran anfitrión para recibir a este gran club que decidió pensar en Camponaraya para comenzar la preparación en su vuelta a la Segunda División. Para nosotros será un día de fiesta y os esperamos a todos. También animamos e invitamos a toda la gran afición de la SD Ponferradina a que venga a conocer nuestro humilde campo», dice la nota pública del club camponarayense.