Sin Yuri, a por tres puntos

La ausencia de Yuri en los entrenamientos parece indicar que no estará el domingo. L. DE LA MATA -

OTERO CONDE | PONFERRADA

Dos días sin Yuri en los entrenamientos huelen a que el brasileño no va a estar este domingo en San Sebastián de los Reyes. Como ocurrió el miércoles, el brasileño tampoco entrenó ayer con el resto del grupo, aunque desde el club no hay pistas, pero al no haber un parte médico por medio, se intuye que es algo muscular.

Kaxe se perfila como titular en la punta del ataque en el José Luis de la Hoz-Matapiñonera. El delantero, que por primera vez no participó con el equipo el pasado domingo, podría ser el recambio del brasileño, como ya ocurriera en Guijuelo. Y aunque en el entrenamiento de ayer Bolo probase con un 4-2-3-1, no se descarta una nueva variación táctica y que el equipo vuelva a formar con el sistema empleado en Guijuelo: 4-1-4-1. En esa prueba de ayer Carlos Bravo actuó en la mediapunta de la sesión que volvió a desarrollarse en Compostilla.

Después del trabajo matinal, Jorge García acudió a la sala de prensa de El Toralín para hablar de la actualidad del equipo y de un calendario que trae muchos duelos directos en las próximas semanas, así como salidas complicadas ante otros equipos: «Más allá de los rivales, estamos en un grupo en el que cuesta ganar a cualquiera. Nos vamos a enfrentar a muchos rivales directos y hay que empezar a mirar al golaverage. Vienen dos meses duros e intensos. Tenemos que salir a ganar a todos los campos y si lo hacemos en San Sebastián de los Reyes, daremos un golpe importante en la mesa».

El cántabro se refirió a la diferencia que se espera entre el último rival y el de este domingo: «Es un equipo más hecho, con gente más veterana. Será un partido más duro e intenso de disputas por jugar en superficie sintética».

El centrocampista ha participado en la mayor parte de los encuentros de esta Liga, más de la mitad como titular.

Solidaridad

La Deportiva, por medio de su coordinador de fútbol base, Juan Fuentes, donó un buen número de equipaciones para el proyecto solidario Bierzo Demandana, que puso en marcha hace varios meses el púgil de Bierzo Fitness Mamba Gym Ousmani Traoré.