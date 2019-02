Solari: "Ramos recibió una pregunta capciosa"

En medio del oasis mental que supone para el Madrid el regreso de La Liga, después de sobreponerse a muchas penurias ante Barça, Atlético y Ajax, y antes de recibir en el Bernabéu dos visitas del equipo de Valverde en cuatro días y resolver la eliminatoria de Liga de Campeones; la tarjeta forzada por Sergio Ramos en Ámsterdam y la posible sanción de la UEFA acapara toda la atención.

“Recibió una pregunta capciosa”, justificó Solari en un momento dado de su defensa, pese a que la cuestión no podía ser más aséptica: “¿Has provocado la tarjeta? Para que quede claro”, le preguntaron a Ramos. Solari no admitió la trampa: “La acción se explica en sí misma, no hace falta especular más”, dijo, y se remitió a las explicación que ofreció un Sergio Ramos que se encuentra ante la posibilidad de repetir la operación en Liga, a una amarilla de cumplir sanción a dos jornadas de que llegue el BarçaRamos: “Nosotros no hacemos ese tipo de especulaciones”, sentenció el técnico blanco.

POSIBLES ROTACIONES

Antes de viajar a Valencia para jugar ante el Levante, a tres días de la resolución de la eliminatoria de Copa ante el Barça, la visita este domingo (12.00 horas) de un Girona en caída libre tras su incursión copera, que terminó de forma abrupta ante el Madrid, se presenta como la oportunidad ideal para que Solari le de un respiro al bloque que ha jugado los tres últimos partidos y que se ha asentado como la apuesta clara y firme del argentino para los momentos trascendentes de la temporada.

Asensio, con muy buenos minutos y un gol fundamental en Ámsterdam, está el primero en la lista de los que están pidiendo más protagonismo. “Si trabaja como está trabajando, puede jugar en cualquier posición de ataque, incluso como un medio ofensivo, y él lo sabe”, dijo Solari en la previa. Mariano, con molestias recurrentes, se entrenó con normalidad y también podría tener minutos.

Marcelo, en su eterna búsqueda del nivel óptimo de forma, y Odriozola se postulan como alternativas en los laterales, como Dani Ceballos en el centro del campo, para sustituir al sancionado Modric, claramente por delante de Fede Valverde en el último mes de competición. Varane, que fue baja entre semana por una gripe, se entrenó con normalidad y podría volver a un once para el que siguen ausentes Marcos Llorente, con una lesión muscular, e Isco, con unos dolores de espalda que se extienden de forma indefinida.