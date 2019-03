«Sólo pienso en recuperarme bien para volver a entrenar»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Ismael Blanco Romero ‘Isma’ (Barco de Valdeorras, 1997) se llevó el pasado domingo el susto más importante de su vida. El jugador tuvo que ser sustituido en el minuto 28 en su partido frente al Zamora por un encontronazo con un contrario que le llevó a pasar la noche en observación en el el hospital Virgen de la Concha de la ciudad de doña Urraca, aunque afortunadamente todo quedó en ese susto y en la mañana de ayer fue dado de alta, aunque Isma quiere agradecer a través de este periódico la atención y trato recibido por parte del cuerpo médico del Zamora CF, el servicio de la Cruz Roja y a los profesionales de urgencias del propio hospital.

—¿Cómo vivió la situación tras el choque con un contrario?

—No le puedo decir porque no me acuerdo de nada. Creo que el susto se lo llevaron mis padres porque hasta que no me desperté en el hospital no me acuerdo de nada, pero como todo salió bien ya es un alivio.

—¿No recuerda ni siquiera cómo fue la jugada?

—No. Es algo de lo que no tengo ningún recuerdo, sólo lo que me han contado.

—¿Ha sido el susto mayor que se ha llevado sobre un terreno de juego?

—Sí, la verdad es que sí. Nunca me había pasado algo así, pero no puedo decir nada más porque no me acuerdo de nada de lo sucedió salvo algunas acciones del partido anteriores a mi lesión.

—¿Cómo encara lo que resta de temporada tras la situación vivida en Zamora?

—No creo que me pase ninguna factura lo sucedido. Ahora sólo pienso en recuperarme bien y pronto y cuando pueda volver a entrenar y estar a disposición de Roberto Carlos para jugar cuando él lo decida.

—Hablando de recuperación, ¿cómo se encuentra veinticuatro horas después de lo sucedido?

—Todavía estoy bastante dolorido en la cabeza y en el cuello pero ya estoy bastante mejor que el domingo. Hay que ir poco a poco hasta recuperarme completamente, pero sin prisas porque lo principal es recuperarme completamente para poder seguir disfrutando de este deporte.

—¿Cómo reaccionaron sus compañeros después de lo sucedido?

—Me imagino que inicialmente se asustarían porque de lo que pasó allí no le puedo decir nada, pero nada más finalizar el partido llamaron a mis padres y vinieron todos mis compañeros, entrenador, delegado y componentes del Zamora como la fisio, que también me atendió sobre el terreno de juego, el director deportivo del Zamora, el portero y tras contestarles a todos ellos y viendo que ya comenzaba a recuperarme quedaron todos más tranquilos.

—¿Qué le han dicho los doctores antes de darle el alta?

—Que todo había salido bien, que debía guardar reposo unos días y que si tenía algún problema debía volver, aunque en un principio no debería pasar nada porque soy muy joven para volver a coger el ritmo y después, a seguir.

—Dentro de lo deportivo, ¿cómo está viendo la temporada de su equipo?

—Es una temporada en la que creo que hemos debido sacar más rendimiento de lo que hemos hecho. Tenemos una plantilla muy completa y deberíamos tener más puntos de los que tenemos. Ahora mismo tenemos los mismos puntos que la temporada pasada y todavía quedan nueve jornadas por disputarse. Ahora nuestro objetivo es quedar lo más alto posible.

—¿Cómo se afronta un final de temporada en la que no se juega nada al tener la permanencia prácticamente asegurada y no tener opciones de clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso?

—Es difícil, pero para eso está la motivación personal de cada uno. A pesar de ello lo afrontamos bien, como lo demuestra que nadie falta a entrenar. Es má difícil motivar a una plantilla en esta situación pero los mismos jugadores estamos comprometidos para sacar el mayor número posible de puntos en lo que resta hasta la finalización de la temporada regular. Ese es ahora nuestro principal objetivo.