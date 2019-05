Sólo vale el triunfo y después esperar

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El Atlético Astorga despide esta tarde (18.00 horas) la competición regular ante su afición ejerciendo de anfitrión de La Granja, en un partido en el que ambos equipos necesitan la victoria aunque por diferentes motivos.

El conjunto maragato, tras la derrota (1-0) sufrida frente al Real Ávila en tierras abulenses y la victoria (0-2) del Numancia B ante el Briviesca a domicilio, no puede fallar esta tarde para meter presión al filial soriano y recuperar, al menos por un día, una plaza para disputar el play off de ascenso, porque todo lo que no sea la victoria supondrá un paso atrás prácticamente definitivo para los maragatos en sus aspiraciones.

Sin embargo, no será tarea fácil doblegar a los segovianos porque se están jugando el descenso y eludir la plaza de alto riesgo, por aquello de los arrastres, que ahora ocupan. Con un colchón de dos puntos sobre la Cebrereña, que mañana visita al líder, una derrota les dejará dependiendo de terceros.

Miguel Ángel Miñambres, entrenador de los astorganos, recupera para este compromiso a Víctor, Pedro, Lucio y Mario, todos ellos ausentes por diferentes motivos frente al Real Ávila la pasada jornada, pero no podrá contar con el concurso de Bandera, expulsado en tierras abulenses, Taranilla, Emilio y Jorge, cuatro bajas muy sensibles para el choque de esta tarde.

Alineaciones probables:

Atlético Astorga: Berlana, José Manuel, Isma, Jesús, Víctor, Gonzalo, Diego Peláez, Ayoub, Roberto Puente, Javi Amor y Albertín

CD La Granja: Lorenzo, Aguirre, Pluma, Kike, Alcu, Yuki, Chechu, Alfonso, Piti, Guti y Dani Lázaro

Campo: La Eragudina

Hora: 18.00 de hoy sábado

Árbitro: Lorenzo Torres (Salamanca)