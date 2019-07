«Somos superiores a Estados Unidos»

Sergio C. Anuncibay | León

La selección española de balonmano júnior inicia hoy en Pontevedra la defensa del Mundial que logró en 2017 en Argelia. Los hispanos debutan ante Estados Unidos (21.00 horas, TDP), un rival, en principio, asequible para el equipo dirigido por Isidoro Martínez y donde también están el extremo del Ademar Gonzalo Pérez y el segundo entrenador Diego Dorado.

«Manteniendo el respeto que tenemos por todos los rivales, creemos que es un equipo inferior a nosotros. Hemos visto algunos partidos suyos que han jugado recientemente y los tenemos analizados. Peligro hay en todos los encuentros, pero tiene un nivel inferior a los grandes de Europa», declaró el técnico español en rueda de prensa.

Isidoro Martínez, que también dirigió al conjunto leonés de Asobal, ve a sus jugadores «con hambre» y con «muchas ganas» de empezar la competición, y no cree que los nervios puedan aparecer en este primer choque porque «estamos trabajando muy bien y esta generación ya hizo un buen Europeo el año pasado a pesar de nuestro quinto puesto».

«El debut no tiene que ser un problema. La idea es que jueguen los 16 convocados, este partido nos tiene que ayudar a coger ritmo de competición para afrontar los próximos duelos, que serán más exigentes», afirmó. El técnico español valoró los dos primeros duelos del Mundial—Estados Unidos y Túnez—, que tendrán en esta primera fase de grupos, antes de afrontar los choques contra Serbia, Japón y Eslovenia, vigente campeona de Europa. «Estados Unidos es el equipo más desconocido, un país con poca tradición de balonmano y no deberíamos de tener problemas. Túnez es un equipo muy físico y haber entrenado con Toni Gerona les ha ayudado a mejorar. Jugamos dos partidos amistosos contra ellos en León y en ambos nos costó», recordó. El seleccionador no escondió que España es «uno de los candidatos» al título, pero apuntó que otras selecciones como Alemania, Dinamarca o Francia, «el referente para todos», también llegan en un buen momento a la cita que arranca hoy en Galicia.