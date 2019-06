Soñando con conseguir una entrada

OTERO CONDE | PONFERRADA

A las 08.30 horas se ponen a la venta las entradas para el público que no es socio de cara al encuentro de pasado mañana entre Deportiva y Hércules. Serán 1.000, según anunció ayer la entidad berciana. Todo el mundo quiere asistir al partido y por ello desde mediada la tarde de ayer diversos aficionados comenzaron a tomar posiciones delante de las taquillas para no quedarse sin su localidad. Antes de que anocheciese llegaba ya a medio centenar el número seguidores apostados en ese lugar. No iban a dormir... o sí. Lo que está claro es que tenían una noche por delante para soñar con una entrada para poder acceder al recinto deportivo ponferradino. O más bien, con dos. Cada seguidor podrá comprar un máximo de dos localidades. Los que fueron llegando, lo hicieron con sillas y otros enseres para pasar lo mejor posible la noche. Al menos se preveía cálida y las lluvias ya no amenazaban como el lunes.

También ha habido algo de problema para satisfacer las pretensiones de los jugadores con respecto a las entradas. Ayer se negociaba para que éstos pudiesen optar a comprar varias más de las que en principio iban a tener.

Al cierre de las oficinas en la tarde de ayer se habían distribuido 6.872 localidades (contando las entregadas al Hércules CF). 428 abonados aún no habían retirados sus entradas.

En materia deportiva el primer equipo retomaba los entrenamientos. La intensidad marcó la sesión de trabajo en terreno reducido. Luego pasó por sala de prensa José Antonio Ríos Reina, uno de los hombres del play off. El sevillano habló del partido del pasado domingo, del Hércules que espera para pasado mañana: «Quizás al tener un resultado tan abultado, nos relajamos un poco y en esos veinte minutos finales ellos apretaron y tuvieron ocasiones para acabar marcando un gol. Eso nos mantiene en guardia para no salir relajados aquí y afrontar el partido como cualquier otro, dando el 100%. El Hércules es un equipazo que ha llegado a la tercera eliminatoria por algo, aunque haya que centrarse en el juego propio. Quedan 90 minutos muy largos, por lo que habrá que estar concentrados como se estuvo allí y trabajando como hasta ahora, porque en el fútbol puede pasar de todo y se ha comprobado en partidos de otras categorías».

Al final de la comparecencia Ríos Reina afirmó que le gustaría seguir mucho tiempo en el club.