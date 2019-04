Los sub 18 del León Rugby se quedan a las puertas de la final

La Escuela Robher Asesores León Rugby Club ha sido protagonista en varios puntos de la geografía española. El punto fuerte del fin de semana llegó con el sub 18 de la entidad. Los pupilos de Sara Arias no pudieron acceder a la final de la Liga Norte después de caer 41-5 ante el Real Oviedo. Además, los sub 12 y sub 14 se desplazaron a Ponferrada para participar en una nueva Concentración de Canteras. | dl