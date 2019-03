«Sueño con el ascenso, es el estímulo para ilusionarte cada día»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

José Manuel Aira (Ponferrada, 1976) cumple cien días como entrenador de la Cultural. El equipo leonés ya lidera la clasificación del Grupo I de la Segunda División B. Advierte: «Lo importante es ser líder al final de la Liga».

—Después de cien días como entrenador de la Cultural ha llegado al objetivo de ser primero de grupo, pero aún quedan ocho jornadas por delante. ¿Cómo lo valora?

—Hay que valorar estos cien días desde que llegamos desde un punto más global, no sólo pensando en que ahora estamos en ese primer puesto. De aquí al final de Liga regular todavía puede haber muchos cambios. Lo más importante es estar ahí de líder en la última jornada. En cuanto al trabajo de la gente y su compromiso es para estar muy satisfecho.

—¿Qué ha cambiado desde que llegó al equipo?

—Lo que hemos intentado es que el equipo vaya hacia dónde nosotros queremos. Es un equipo más competitivo, más sólido y más maduro para afrontar los retos que tenemos por delante. Desde que hemos llegado hemos insistido en ser un equipo valiente a la hora de defender. Queremos defender lo más arriba posible, en campo contrario. Queremos ser un equipo más vertical cuando tenemos el balón y trabajamos para reaccionar rápido a la pérdida del balón, a tener más vigilancias en unas distancias. Ese es el camino que nos queda para que el equipo mejore.

—¿Ha visionado algún punto débil desde su llegada?

—Todos tenemos en la cabeza unas ideas y un modelo de juego y lógicamente hemos amoldado en estos cien días el trabajo. Hemos ido dándole forma a las sesiones de entrenamiento a cómo deseamos que se comporte el equipo.

—¿El dibujo de los tres centrales no era el idóneo?

—Es una variante que he utilizado en equipos anteriores como recurso. En el Albacete, el año de Segunda División, jugamos dos o tres jornadas con ese dibujo. Lo hemos adoptado en alguna situación que necesitábamos ser más ofensivos para remontar un resultado. Son variantes, pero ahora mismo no están en mi cabeza a corto plazo.

—¿Ha cogido el equipo el ritmo que quiere para ir creciendo según la línea que desea?

—Todo cambio requiere tiempo, pero lógicamente en fútbol no existe el tiempo. Hay partido cada semana. Tratamos de que el equipo siga creciendo a la vez que consigue dar pasos en cuanto a resultados. Así todo se lleva mucho mejor. Creo que el bloque ha ido creciendo y todavía tiene mucho margen. Tanto a nivel colectivo como individual tenemos margen de mejora. Hay que exigir ese margen de mejora para estar en condiciones de conseguir los objetivos que tenemos por delante.

—¿Usted ha recuperado a Yeray y a Sergio Marcos?

—Son jugadores importantes en la categoría y en el equipo. Es una plantilla que tiene en cada posición dos hombres por puesto para conseguir los objetivos. Al final el jugador se recupera en un gran porcentaje por su parte. Para alcanzar su mejor nivel tiene que autoexigirse. No sé ni quiero saber cómo estaban antes. Ahora creen en el trabajo que estamos haciendo y ellos son los principales protagonistas de que estén a ese nivel. Ellos son lo que ejecutan y están en esas condiciones. Los jugadores son personas. Todos tenemos nuestros momentos mejores y peores. Todo influye en un rendimiento. La confianza y el aspecto psicológico es lo más importante para rendir bien. Hay que analizar esas condiciones para insistir y darles esa confianza, para que a partir de ahí sea la propia exigencia del jugador la que te haga crecer.

—¿Tener en el ataque a Aridane y a Dioni que le da la Cultural?

—Recursos muy buenos en todas las facetas del juego. No sólo en el gol. Son dos jugadores que si tú les generas las situaciones adecuadas, son dos futbolistas que tienen que acabar la temporada en torno a los 15 ó 20 goles. Seguramente Aridane sí porque lleva más tiempo. A Dioni, que está aquí desde enero, le costará más llegar a esa cifra, pero seguro que los dos estarán por ahí. Valoro además todo lo que nos dan en muchas situaciones del juego. Al final es tener recursos y elegir lo que más conviene en cada partido.

—Mucho se habla de la portería. ¿Qué tiene que decir?

—En el fútbol todo se debate. En función de un resultado positivo o negativo, pero los entrenadores y el cuerpo técnico tenemos que vivir al margen. En este caso no hubo debate. Yo dije desde el primer momento que quería tener dos porteros para intentar incrementar la competencia en la portería y lo hemos conseguido con una nota muy alta. Carlos está a un nivel muy bueno cada día y Palatsí también tiene que dar ese nivel. Al final tenemos a dos porteros de muchas garantías para afrontar los retos que tenemos por delante. De lo que se trata es de tomar decisiones. En este momento estamos diciendo que Palatsí sea el portero. Lo que pase en Fuenlabrada ya veremos.

—¿Partidario de tener un once tipo o utilizar un bloque grande?

—Nos interesa tener al mayor número de jugadores en buen estado de salud. Que las sesiones tengan competencia y el mayor número de futbolistas con un alto grado de implicación, además de que las sesiones sean buenas, que lo son. Y después elegir en función del partido siguiente. No me planteo que voy a hacer en Fuenlabrada pensando en que después tengo que enfrentrarme a la SD Ponferradina. O pensando en la SD Ponferradina lo que voy a hacer después en Burgos.

—¿Por su cabeza ha pasado el sueño del ascenso?

—Claro que pasa. Es el objetivo claro. Hay que visualizar esa situación, ese posible ascenso. Hay que soñar con ello, porque al final es un estímulo para ilusionarte cada día, para trabajar y para intentar hacer las cosas bien. Por eso, reconozco que sí que lo he soñado. Y lo seguiré soñando hasta que lo consiga.

—¿En tu interior tiene seguridad para lograr el objetivo?

—De lo que estoy seguro es de que estamos generando las condiciones óptimas para que haya muchas opciones de conseguir el objetivo. Después hay factores que no puedes controlar. Pero lo que sí tenemos que generar nosotros, como cuerpo técnico, es tener un equipo fiable para afrontar esa situación y creo que estamos en el camino, porque tenemos una plantilla de garantías, de muy buenos jugadores. Lo más importante es su compromiso e ilusión por conseguirlo también.

—¿Cuál es su mensaje a la afición culturalista?

—Que sigamos siendo cada día más. Al final un estadio lleno o de gente que se desplaza cuando jugamos fuera, eso siempre ayuda y mucho. Cuando la afición aprieta el jugador siempre da un punto más. Es muy distinto a cuando oyes murmullos o algún silbido, el jugador siempre pierde un poco de confianza. Cuando escuchas el aliento de tu gente, el jugador da más.

—Afición fría y también caliente, porque es capaz de cambiar a Guzmán por usted si se logra el ascenso...

—No quiero que quiten a Guzmán, porque no creo que yo tenga tanta importancia en la historia de León como Guzmán. Me gusta pasar desapercibido. Lo que me gustaría es que la afición se volcase con su equipo y con sus jugadores y que al final a los que pongan en la plaza e idolatren sea a sus jugadores y nunca al entrenador.