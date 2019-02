Tania Fernández cae en octavos de final del Campeonato de Europa

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Tania Fernández, la karateca leonesa perteneciente al Club Máster 10 no pudo optar a las medallas en el Campeonato de Europa sub 21 de kumite en el peso de 55 kilos que se disputó en la localidad danesa de Aalborg tras quedar eliminada en los octavos de final de la competición, no teniendo opción de repesca al no ser eliminada por ninguna de las dos finalistas del campeonato.

Tania Fernández inició su participación enfrentándose en primer ronda a la karateca islandesa Chavdarova Ivanova Iveta, a la que superó en un combate incierto y muy duro, pero la leonesa sacó a relucir su calidad y capacidad de lucha para doblegar a su rival.

En los octavos de final se enfrentó a la luchadora suiza Maya Schaerer que consiguió eliminar a Tania Fernández después de otro combate marcado por la igualdad que se decantó de lado de la helvética por una mínima diferencia, poniendo de esta manera fin a su participación en lo que será su último campeonato al dejar ya de ser sub 21.

La leonesa se mostró muy contenta con el campeonato realizado porque para Tania ya es un éxito conseguir estar en la selección española que acudió a la localidad danesa de Aalborg, marcándose ahora como meta el seguir trabajando y mantener su progesión para conseguir estar en la absoluta, aunque es consciente de la dificultad que entreña la empresa al ser un deporte que cuenta con muy buenas luchadoras.