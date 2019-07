Teunissen se viste de amarillo

Jean Montois | BRUSELAS

El primer maillot amarillo fue para Mike Teunissen. El holandés del equipo Jumbo privó al eslovaco Peter Sagan de la victoria en la primera etapa del Tour de Francia. En el final de la etapa de 194,5 kilómetros, con salida y meta en Bruselas, Teunissen, conocido por trabajar para su líder, Dylan Groenewegen, superó al sprint a Sagan (Bora) y al australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal). Una caída a 1,5 kilómetros de la línea de meta descartó del sprint a Groenewegen, que cedió el protagonismo a su compañero de equipo, de 26 años, vencedor este año de los Cuatro Días de Dunkerque.

«No termino de creerlo. Trabajamos desde hace meses para conducir a Dylan a la victoria y todo se fue a pique a un kilómetro de meta», señaló Teunissen. «Como me sentía bien, me dije que lo iba a intentar. Pensaba hacer un ‘top 5’, para que el equipo estuviera representado. No imaginaba ganar», analizó.

Hoy, etapa crono por equipos de 27 kilómetros en Bruselas.