Thiem tumba a Federer en Madrid y se medirá con Djokovic en semifinales

El austriaco Dominic Thiem se ha impuesto este viernes al suizo Roger Federer en semifinales del Mutua Madrid Open (3-6, 7-6 y 6-4) y luchará por un puesto en la final con Novak Djokovic, que ha pasado la ronda de cuartos sin necesidad de jugar debido a unos problemas estomacales del que debía ser su rival, el croata Marin Cilic.

BALANCE POSITIVO CONTRA EL SUIZO

Thiem, uno de los tres jugadores en activo que tiene un balance positivo con Federer, se ha impuesto al suizo en tres sets después de salvar dos bolas de partido. Federer, que en este torneo volvía a la tierra batida después de tres años sin pisarla, se llevó el primer set de forma magistral, tuvo dos veces la opción de meterse en semifinales, pero el austriaco las salvó y tras un disputado 'tie break' (11-9) llevó el duelo al set definitivo. En el tercer juego, Thiem logró por fin la rotura que se le había escapado hasta ocho veces en las dos primeras mangas y aunque perdió la ventaja a la primera, volvió a sorprender en el noveno, ya de manera definitiva.

En su tercera semifinal en Madrid, Thiem tendrá com rival a Djokovic, que no pisaba la penultima ronda de un torneo desde su victoria en Australia. El serbio, seis veces semifinalista y dos veces campeón en la Caja Mágica, pudo estudiar descansado a su próximo rival (que le ha batido en su sdos últimos duelos en tierra) después de que Ciclic anunciara su retirada en las redes sociales: "Siento anunciar que debo retirarme del partido de hoy. He pasado una noche fatal debido a una intoxicación alimentaria. Siento mucho poner punto final a mi estancia en Madrid por este motivo. Gracias por vuestro apoyo".

Dear fans, @mutuamadridopen organizers, @DjokerNole I am sorry to announce that I must withdraw from today's match. I have had a terrible night dealing with a case of food poisoning. I am extremely disappointed to have my time in Madrid end in this way. Thank you for the support.