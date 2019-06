Todos juntos por un mismo sueño

Otero conde | Ponferrada

Llegó el día. El deportivismo está citado a las 19.30 horas para tratar de vivir uno de los días más felices de su historia. Pero la empresa no será fácil, ni siquiera teniendo como tiene la eliminatoria a su favor después del 1-3 logrado en el partido de ida en Alicante. En Ponferrada, sobre todo en el club y en el equipo, hay mucha cautela y se toma el encuentro como si no se hubiese jugado la ida, como si fuera una final a partido único.

Bolo previsiblemente alineará el mismo equipo que la semana pasada en tierras levantinas. Tener cabeza y no meterse atrás, jugando como se lleva haciendo durante las últimas semanas, será la consigna a seguir y posiblemente la clave para tener éxito. Por su parte, Planagumà no ha dado muchas pistas durante la semana. Según han pasado los días se ve más probable que repita el once y el sistema del último encuentro, aunque a principio de semana las impresiones eran otras. No obstante, no se descarta nada.

Pita Guillermo Conejero Sánchez (Colegio Extremeño), un árbitro que nunca ha dirigido un encuentro oficial del Hércules y que sí lo ha hecho de la Deportiva. Fueron tres, resueltos con otros tantos empates, el último, ante la Cultural en León en abril de este año.

Los que no tengan la suerte de poder acceder al recinto, contarán con la posibilidad de verlo en la pantalla gigante que el Ayuntamiento ha instalado justo enfrente del estadio, en el pabellón. Mientras, en la ciudad no hay nada preparado, porque nada se fía. Ni siquiera hay vallas en la fuente de Lazúrtegui.

El Frente Norte ha pedido que se cante el himno del club «a capella» cuando salga el equipo y que el «A Ponferrada me voy», sólo al acabar, si se sube.