El Toralense sale goleado de su visita al líder Villaralbo

á. o. | villaralbo

Derrota abultada de un Toralense (3-0) que no tuvo opciones de puntuar en su visita a la Ciudad Deportiva Víctor Fernández García. El conjunto zamorano fulminó al equipo leonés de principio a final del partido. El líder de la tabla demostró dominar todos los registros ofensivos del fútbol: posesión, jugadas en equipo, contragolpes... demasiado para un conjunto visitante que tuvo que conformarse con no encajar más goles. La segunda parte no tuvo apenas emoción.