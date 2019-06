El Toralín alienta la primera final

álex estébanez | ponferrada

Llegó el día y llegará la hora. La Deportiva afronta esta noche (El Toralín, 20.00 horas) el partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda División con la obligación de ganar al Cornellà para darle la vuelta al 2-1 de la ida favorable al equipo catalán. De nada sirve ya lamentarse por los dos goles encajados en el Nou Municipal y la falta de fortuna que acompañó en ambas jugadas. Hoy es un partido diferente, en un escenario diferente y con un único objetivo en la cabeza: ganar para seguir vivos.

Aunque el 1-0 sería suficiente de partida para conseguir el pase, Bolo ya advirtió en la previa de que no tiene intención de especular con un resultado tan corto, más aún con el agravante de que un gol del Cornellà contrarrestaría el que marcó Óscar Sielva hace una semana y obligaría a la Deportiva a ganar por una diferencia de dos tantos para no tener que recurrir a la tanda de penaltis para decidir la eliminatoria.

Esto significa que hoy veremos a esa Ponferradina valiente que reaccionó tras la derrota en Las Palmas con diez partidos sin perder en los que sumó siete victorias para pelear hasta el último momento por el campeonato del grupo I. La Deportiva valiente que, cuando su estandarte en el campo se lesionó, reaccionó marcando más goles que nunca e implicándose hasta la médula para devolver la ilusión a una ciudad y una comarca.

Ese estandarte, que no es otro que Yuri, tiene visos de volver a ondear hoy sobre el césped de El Toralín. Si bien es cierto que las cosas que funcionan es mejor no tocarlas, y el equipo ha funcionado a las mil maravillas durante los últimos tres meses, no lo es menos que partidos como el de esta noche excitan al brasileño, y un goleador de su talla parece justo lo que se necesita para una tarea como la que debe emprender la Deportiva.

La presencia o no de Yuri en el once titular es la única duda a la hora de apostar por el equipo que pondrá en liza Jon Pérez Bolo, que seguirá confiando en Manu García, Son, Trigueros, Jon García y Ríos Reina en la línea defensiva. Óscar Sielva y Larrea ocuparán un centro del campo que se adivina más activo y más agradecido que el de la semana pasada en un campo donde ambos pueden desplegar su mejor fútbol. Las bandas volverán a ser para los dos estiletes del equipo, Isi y Dani Pichín, autor éste de la jugada que acabó con el gol de la Deportiva en Cornellà. Arriba, Carlos Bravo o Kaxe acompañarían a Yuri si se confirma su titularidad.

Por delante quedan, al menos, 90 minutos de pasión, sufrimiento y ya veremos si de alegría e ilusión para una Deportiva que vuelve a soñar con la Segunda División.