El Toralín deja de ser infalible

otero conde | ponferrada

La Deportiva ya no es indestructible en casa. Ya lo venía pareciendo en las últimas presencias como local, pero hasta ayer no se materializó. Derrota 0-1 contra el CF Salmantino en el peor partido de la temporada y síntomas de que el equipo no está bien. Ni un solo tiro entre los tres palos y casi tampoco fuera. Y la sensación que con poco daño que le hacen, se le hace un mundo. Pasó en Burgos y pasó ayer con un rápido gol en contra que puso patas arriba todos los planes previstos.

Volvió David Grande a la citación en lugar de Carnicer, que tras ser titular en El Plantío, ayer ni siquiera se vistió de corto. También lo hizo Gazzaniga. Y regresaron al equipo Jon García, Saúl, Jorge García e Isi en detrimento de Pablo Trigueros, Carnicer, Carlos Bravo y Dani Pichín. Yuri al final sí fue de la partida, pero apenas se le vio en todo el duelo.

Bolo planteó un 4-3-3 buscando juego por dentro, pero también la incorporación de los laterales y más velocidad arriba. Su rival, con cinco defensas, tres medios y dos delanteros parecía proponer de salida el juego al contragolpe. No empezó mal la Ponferradina, igual que la semana pasada, pero pronto llegó un revés del que ya no se levantaría. Un córner cerrado, un balón que se pasea por el área y Owusu empuja en el segundo palo sin oposición. Antes de ese gol había llegado una clarísima ocasión visitante en la que Manu García voló para sacar el balón de la escuadra.

A partir del tanto charro la Deportiva fue un querer y no poder. En todo el primer tiempo no se produjo ni un solo remate del cuadro de Bolo. Se llegaba a tres cuartos de campo, se intentaba combinar, se metían centros al área, pero nada más. Además, minuto a minuto las imprecisiones eran cada vez mayores. El conjunto salmantino se mantuvo ordenado y eso le bastó. Un tiro de Amaro que atrapó con problemas Manu García dio paso al intermedio.

Carlos Bravo y Dani Pichín hicieron su aparición tras el descanso en lugar de Isi y Jorge García. Bolo pasó al 4-4-2, pero la Deportiva siguió sin llegar ni por dentro ni por fuera. Los centros y los córners acababan todos en manos de Sotres.

El primer tiro del partido en el bando local fue un balón rechazado que empalmó Óscar Sielva alto desde la frontal del área. Y verdaderamente fue lo más peligroso que protagonizó la escuadra blanquiazul en todo el duelo. Justo antes pudo sentenciar la formación salmantina en un centro al área que llega a Manu García, solo en el punto de penalti -Asdrúbal también lo estaba en el segundo palo- y remata sin dejarla caer, pero se le va alto con todo a favor. Hablando de Asdrúbal, el canario debutó por problemas físicos de Owusu, como los que también obligaron a Calderón a cambiar al descanso a Víctor Mena.

En el último cuarto entraría David Grande por Kaxe para tratar de ganar más balones por alto y proteger el balón, pero tampoco sirvió para mucho. Cada uno hizo la guerra por su cuenta de forma desordenada y dos remates de cabeza desviados fueron el resto del paupérrimo bagaje ofensivo de un equipo que por momentos fue toreado por su rival a base de pases que acabaron provocando los silbidos desde la grada.

Con esta derrota la Deportiva cae al cuarto puesto y ve comprometida su plaza de play off. De hecho, no sale de los puestos de privilegio gracias a la mejor diferencia general de goles con respecto a la Cultural Leonesa, que ayer le igualó a puntos. El Atlético de Madrid B y el San Sebastián de los Reyes le adelantaron.

La próxima cita para el equipo de Bolo será el sábado ante el Guijuelo, que ayer cayó 3-0 en Fuenlabrada y que ha logrado casi todos los puntos que tiene jugando como local.